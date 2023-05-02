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Торт із фруктами швидкого приготування: 5 рецептів

2 травня 2023 07:20
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Торти з фруктами: 5 рецептів
Торт з ягодами. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Звичайний торт може бути не тільки смачним, але й корисним, якщо додати до нього свіжі фрукти. Ідеальний варіант для людини, яка живе у міському ритмі — це торт із фруктами, який можна приготувати дуже швидко. До вашої уваги — 5 рецептів тортів миттєвого приготування.

1.    Торт з грушами та корицею. Змішайте 2 яйця та борошно в такій пропорції, щоб тісто вийшло достатньо густим для формування коржа, а потім додайте корицю й цукор за смаком. Розтопіть масло і теж додайте до тіста. Покладіть тісто у форму для печива, прикрасьте його товстим шаром дрібно нарізаних груш та випікайте його в духовці протягом 30-35 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий торт прикрасьте медом та корицею.

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Торт з грушами та корицею. Фото: Pexels

2.    Торт з яблуками та горіхами. Розітріть яйця, цукор та борошно до однорідної маси, а потім додайте розпушувач, сіль, розтоплене масло та молоко. Покладіть тісто у формі й прикрасьте його нарізаними яблуками та горіхами. Випікайте торт в духовці при температурі 200 градусів протягом 30-40 хвилин.

3.    Торт зі звичайними млинцями та ягодами. Приготуйте звичайні млинці з борошна, яєць та молока, а потім намастіть форму розтопленим маслом і злегка посипте зверху цукром. Складіть млинці у високу форму й прикрасьте їх товстим шаром ягід — смородини, малини й полуниці. Запікайте у духовці протягом 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.

4.    Торт з ананасами та кокосом. Купіть в магазині готовий тістовий корж, прикрасьте його кілечками консервованих ананасів і кокосовою стружкою. Запікайте у духовці протягом 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.

Малиновий торт
Торт з малиною. Фото: google.com

5.    Торт з манго та малини. Приготуйте тісто з яєць, цукру та борошна, а потім покладіть його у форму, прикрасьте шматочками манго та малини й запікайте у духовці протягом 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий торт прикрасьте сирним кремом та кокосовою стружкою.

Свіжі фрукти — це багате джерело вітамінів та мінералів, які допоможуть швидко позбавитися від весняного авітамінозу!

До речі, нещодавно ми зробили веселу фотопідбірку про курйози на кухні.

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