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Торт с фруктами быстрого приготовления: 5 рецептов

2 мая 2023 07:20
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Торты с фруктами: 5 рецептов
Торт с ягодами. Фото: Pexels.
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Обычный торт может быть не только вкусным, но и полезным, если добавить в него свежие фрукты. Идеальный вариант для человека, живущего в городском ритме — это торт с фруктами, который можно приготовить очень быстро. Вашему вниманию — 5 рецептов тортов мгновенного приготовления.

1. Торт с грушами и корицей. Смешайте 2 яйца и муку в такой пропорции, чтобы тесто получилось достаточно густым для формирования коржа, а потом добавьте корицу и сахар по вкусу. Растопите масло и тоже добавьте к тесу. Положите тесто в форму для печенья, украсьте его толстым слоем мелко нарезанных груш и выпекайте в духовке в течение 30-35 минут при температуре 180 градусов. Готовый торт украсьте медом и корицей.

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торт с фруктами
Торт с грушей и корицей. Фото - Pexels.

2. Торт с яблоками и орехами. Разотрите яйца, сахар и муку до однородной массы, а затем добавьте разрыхлитель, соль, растопленное масло и молоко. Уложите тесто в форме и украсьте его нарезанными яблоками и орехами. Выпекайте торт в духовке при температуре 200 градусов в течение 30-40 минут.

3. Торт с обычными блинами и ягодами. Приготовьте обычные блины из муки, яиц и молока, а затем смажьте форму растопленным маслом и слегка посыпьте ее сахаром. Сложите блины в высокую форму и украсьте их толстым слоем ягод – смородины, малины и клубники. Запекайте в духовке в течение 10-15 минут при температуре 180 градусов.

4. Торт с ананасами и кокосом. Купите в магазине готовый корж, украсьте его колечками консервированных ананасов и кокосовой стружкой. Запекайте в духовке в течение 10-15 минут при температуре 180 градусов.

Малиновый торт
Торт с малиной. Фото — google.com

5. Торт из манго и малины. Приготовьте тесто из яиц, сахара и муки, затем положите его в форму, украсьте кусочками манго и малины и запекайте в духовке в течение 20-25 минут при температуре 180 градусов. Готовый торт украсьте творожным кремом и кокосовой стружкой.

Свежие фрукты – это богатый источник витаминов и минералов, которые помогут быстро избавиться от весеннего авитаминоза!

Кстати, недавно мы сделали веселую фотоподборку о курьезах на кухне.

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