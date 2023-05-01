Як приготувати окрошку — смачний рецепт на кефірі з куркою

Смачний холодний суп на кефірі — окрошка. Фото: shutterstock.com

Окрошка — легкий та корисний холодний суп, що освіжає та, безперечно, насичує організм вітамінами. У травні та в наступні літні місяці, коли на ринку багато доступних і корисних овочів, страва найактуальніша.

Існує чимало способів приготувати окрошку. Ми ж пропонуємо рецепт з куркою та особливою заправкою на кефірі.

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Інгредієнти:

відварене куряче філе або стегно без кістки та шкірки — 300 г;

картопля — 2 шт.;

огірки — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

редиска — 5-6 шт.;

цибуля зелена — 50 г;

кріп — 4-5 гілочок;

петрушка — 30 г;

м'ята — кілька листочків;

кефір — 0,5 л;

бульйон — 100 мл;

гірчиця солодка або діжонська — 1 ст. л.;

сіль — на свій смак;

свіжомелений перець — на свій смак;

духмяний перець — 3-4 горошини;

лавровий лист — 1 шт.

Приготування окрошки з овочами та зеленню. Фото: shutterstock.com

Готуємо окрошку на кефірі покроково:

1. Для початку необхідно відварити куряче філе або стегно, в залежності від того, якої жирності м'ясо ви бажаєте. Щоб смак курки не був прісним, посоліть кип'ячу воду, додайте трохи меленого перцю, стебла кропу та петрушки, 3-4 горошини духмяного перцю. Наприкінці додайте лавровий лист та витягніть його через 2-3 хвилини. Дайте м'ясу охолонути. Бульйон не виливаємо!

2. Далі можна починати готувати сам холодний суп. Картоплю відваріть у мундирі. Яйця зваріть в круту.

3. Коли картопля та яйця охолонуть почистьте та наріжте кубиком.

4. Свіжі огірки також необхідно нарізати кубиком.

5. Редиску можна нарізати кубиком, щоб усі інгредієнти були однакового розміру. А для гарної подачі можна нарізати тоненькі слайси, викладені у формі квітки.

6. Зелену цибулю, кріп та петрушку слід дрібно нарізати.

7. Далі робимо заправку. Кефір можна брати будь-якої жирності на ваш смак, змішуємо з бульйоном, який залишився, коли ми варили курку. Достатньо 100 мл. Також додаємо гірчицю та дрібно нарізану м'яту, яка додасть страві особливої приємної свіжості.

8. Змішуємо усі інгредієнти додаємо заправку та насолоджуємося неперевершеним смаком окрошки.

Рецепт смачної окрошки на кефірі. Фото: google.com

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