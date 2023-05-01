Как приготовить окрошку — вкусный рецепт на кефире с курицей

Вкусный холодный суп на кефире — окрошка. Фото: shutterstock.com

Окрошка — легкий и полезный холодный суп, освежающий и, безусловно, насыщающий организм витаминами. В мае и в последующие летние месяцы, когда на рынке много доступных и полезных овощей, блюдо самое актуальное.

Существует много способов приготовить крошку. Мы же предлагаем рецепт с курицей и особой заправкой на кефире.

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Ингредиенты:

отварное куриное филе или бедро без кости и кожуры — 300 г;

картофель — 2 шт.;

огурцы — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

редис — 5-6 шт.;

лук зеленый — 50 г;

укроп — 4-5 веточек;

петрушка — 30 г;

мята — несколько листочков;

кефир — 0,5 л;

бульон — 100 мл;

горчица сладкая или дижонская — 1 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

свежемолотый перец — по своему вкусу;

душистый перец — 3-4 горошины;

лавровый лист — 1 шт.

Приготовление окрошки с овощами и зеленью. Фото: shutterstock.com

Готовим окрошку на кефире пошагово:

1. Для начала необходимо отварить куриное филе или бедро, в зависимости от того, какой жирности мясо вы хотите. Чтобы вкус курицы не был пресным, посолите кипящую воду, добавьте немного молотого перца, стебли укропа и петрушки, 3-4 горошины душистого перца. В конце добавьте лавровый лист и вытяните его через 2-3 минуты. Дайте мясу остыть. Бульон не выливаем!

2. Дальше можно начинать готовить сам холодный суп. Картошку отварите в мундире. Яйца сварите в крутую.

3. Когда картофель и яйца остынут, почистите и нарежьте кубиком.

4. Свежие огурцы также нужно нарезать кубиком.

5. Редис можно нарезать кубиком, чтобы все ингредиенты будут одинакового размера. А для красивой подачи можно нарезать тонкие слайсы, выложенные в форме цветка.

6. Зеленый лук, укроп и петрушку следует мелко нарезать.

7. Далее делаем заправку. Кефир можно брать любой жирности на ваш вкус, смешиваем с оставшимся бульоном, который остался, когда мы варили курицу. Достаточно 100 мл. Также добавляем горчицу и мелко нарезанную мяту, которая придаст блюду особую приятную свежесть.

8. Смешиваем все ингредиенты, добавляем заправку и наслаждаемся непревзойденным вкусом окрошки.

Рецепт вкусной окрошки на кефире. Фото: google.com

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