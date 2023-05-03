Рецепт японских конфет: Нама и "Капля дождя"

Десерт, который можно съесть после суши. Фото: depositfotos.

Если вы уже побывали во всех возможных суши-барах и попробовали все возможные виды суши, это еще не значит, что японская кухня больше ничем вас не удивит. Как насчет сладостей? Большинство японских десертов легкие, полезные для здоровья и очень просты в приготовлении. Представляем Вашему вниманию два необычных рецепта, которые точно не оставят вас равнодушными.

Японские конфеты Нама

Японцы готовят Нама исключительно из натуральных компонентов без добавления консервантов или других искусственных добавок. Среди ингредиентов — высококачественный шоколад и молочные продукты, поэтому по вкусу этот десерт напоминает шоколадное мороженое. Конфеты имеют мягкую кремовую текстуру.

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Ингредиенты

Шоколад: 200 граммов (черный, молочный или белый)

Сахар: 50 граммов

Масло: 50 граммов

Сливки: 200 граммов

Какао-порошок: 20 граммов

Шаг 1: Растопите шоколад и сливки на водяной бане. Добавьте масло и сахар и перемешайте до однородности.

Шаг 2: Добавьте в полученную смесь какао-порошок и мешайте до тех пор, пока не образуется однородная масса.

Шаг 3: Перелейте полученную смесь в форму и оставьте ее в холодильнике на несколько часов (до полного застывания).

Шаг 4: Когда масса затвердеет, разрежьте ее на равные кусочки и выньте конфеты из формы.

Какая по вкусу "Капля дождя"? Фото — depositfotos.

"Капля дождя"

Капля дождя ("Mizu Shingen Mochi") это прозрачное хрустальное желе, напоминающее каплю дождя. Блюдо готовят из воды, сахара и желатина, поэтому оно имеет очень нежный и легкий вкус. Десерт также славится своей низкой калорийностью, что делает его популярным среди любителей здорового образа жизни.

Ингредиенты

Агар-агар: 10 г

Вода: 300 мл

Коричневый сахар: 110 г

Вода: 60 мл

Соевая мука: 3-4 ст. ложки

Шаг 1: Растворите желатин в 1/2 стакана прохладной воды и оставьте его на 10 минут.

Шаг 2: Добавьте к желатину 2 столовые ложки сахара и мешайте, пока он не растворится.

Шаг 3: Добавьте еще 1,5 стакана воды и опять мешайте, пока желатин снова не растворится.

Шаг 4: Перелейте смесь в кастрюлю и грейте ее на среднем огне постоянно помешивая. Когда смесь закипит, убавьте огонь и подержите желе на плите еще пару минут.

Шаг 6: Снимите кастрюлю с огня и залейте получившуюся смесь в специальную форму (традиционно это полусфера).

Десерт можно украсить цветами или фруктами. Фото — depositfotos.

Шаг 7: Поставьте желе в холодильник на 2 часа.

Шаг 8: Чтобы извлечь каплю из формы, окуните посуду в горячую воду на несколько секунд и подождите, пока желе не отойдет от стенок.

Шаг 9: Извлеките каплю из формы и украсьте ее свежими фруктами, мятными листьями и медом.

"Каплю дождя" следует съесть сразу же после ее извлечения из формы. Десерт имеет очень легкую и освежающую текстуру, поэтому идеально подходит для теплых весенних дней. Кстати, недавно мы писали еще об одном освежающем блюде.