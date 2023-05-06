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Топ-5 простых рецептов домашнего безе

6 мая 2023 09:30
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить безе: рецепт
Как приготовить безе? Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Безе — это десерт родом из детства. Не стоит откладывать радость на праздник — приготовьте десерт уже сегодня! Представляем пять рецептов безе, которые вы точно сможете приготовить дома.

Рецепты безе опубликовали в "УНИАН".

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Классическое безе

Ингредиенты

• Белки — 4 шт.
• Сахар — 200 г
• Уксус — 1 ч. л.
• Крахмал — 1 ч. л.
• Ванильный экстракт — 1 ч. л.

Пошаговый план приготовления:
1. Нагрейте духовку до 120 градусов.
2. Отделите белки от желтков и взбейте их с помощью миксера на высокой скорости.
3. Добавляйте сахар и продолжайте взбивать, пока масса не станет гладкой и блестящей.
4. Добавьте уксус, крахмал и ванильный экстракт и перемешайте.
5. С помощью кондитерского мешка выдавите полученную массу на пекарский лист, покрытый бумагой для жжения.
6. Выпекайте безе в течение 1 часа.
7. После этого выключите духовку и дайте безе полностью остыть внутри духовки.

Безе с миндалем

Ингредиенты

• Белки — 4 шт.
• Сахар — 200 г
• Миндальная мука — 50 г
• Лимонный сок — 1 ст. л.
• Соль — щепотка

1. Выполните первые три шага из предыдущего рецепта.
2. Добавьте миндальную муку, лимонный сок и щепотку соли и мешайте, пока ингредиенты не смешаются. Выложите массу на покрытый бумагой для жжения лист и выпекайте в течение часа. Когда безе испечется дайте ему остыть в духовке.

Безе с кокосовой стружкой

Ингредиенты

• Белки — 4 шт.
• Сахар — 200 г
• Кокосовая стружка — 50 г
• Ванильный экстракт — 1 ч. л.
• Сахарная пудра — 1 ст. л.

Повторите первые три шага из первого рецепта, затем добавьте кокосовую стружку и ванильный экстракт и снова перемешайте. Выложите массу на лист и выпекайте в течение часа, после чего дайте блюду полностью остыть внутри духовки.

Безе с карамелизированным сахаром

Ингредиенты

• Белки — 4 шт.
• Карамелизованный сахар — 200 г
• Сахарная пудра — 1 ст. л.
• Ванильный экстракт — 1 ч. л.
• Соль — щепотка

Выполните первые три шага из первого рецепта. Выложите массу на покрытый бумагой для жжения лист и выпекайте в течение часа. Когда безе спечется дайте ему остыть в духовке и покройте его карамелизированным сахаром.

Безе с кремом и ягодами

Ингредиенты

• 4 белка
• 1 стакан сахара
• 1 стакан сливок
• 2 столовые ложки сахара-пудры
• 1 чайная ложка ванильного экстракта
• свежие ягоды

1. Нагрейте духовку до 120 градусов Цельсия. Уложите бумажную форму для жжения на плоский лист и усыпите его сахаром.
2. Отделите белки от желтков.
3. Увеличьте скорость миксера и взбейте белки до мягких пиков.
4. Убавьте скорость миксера и добавьте сахар, а затем увеличьте скорость миксера и взбивайте до образования устойчивых пиков. На это уйдет примерно 5 минут с того момента, как вы добавили сахар.
5. Мешайте сливки, сахар-пудру и ванильный экстракт в отдельной миске, пока не образуется четкий крем.
6. Постепенно добавляйте крем к белкам, помешивая лопаткой, пока все хорошо не смешается.
7. С помощью кондитерского мешка с насадкой нанесите безе на бумагу. Оставьте остывать при комнатной температуре в течение часа, затем поставьте в предварительно разогретую духовку на 100 градусов на 1 час. После этого выключите духовку и оставьте безе в ней до полного охлаждения.
9. Готовое безе можно измельчить и использовать для украшения тортов, десертов или мороженого. Она также прекрасно подойдет для создания сладких сэндвичей, добавляя в них сливочного масла и фруктов.
Приятного аппетита! Кстати, недавно мы писали, как приготовить банофи-пай.

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