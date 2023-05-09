Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кухня arrow Смачна й ароматна піца на сковороді лише за десять хвилин: простий рецепт arrow

Смачна й ароматна піца на сковороді лише за десять хвилин: простий рецепт

9 травня 2023 21:20
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати смачну піцу на сковороді за десять хвилин – потрібно взяти лише це
Смачна та соковита піца на сковороді. Фото: Pixabay
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Кожна господиня знає, як її родина любить поїсти щось смачненьке, що буде приготовлене своїми руками. Тому можна приготувати смачну піцу на сковороді, яка не тільки порадує всіх близьких, а й займе буквально десять хвилин часу.

Рецепт від редакції Новини.LIVE.

Читайте також:

Можна приготувати піцу на сковороді з абсолютно різними начинками, постійно експериментуючи. Можна обрати також й те, що є в холодильнику, щоб не витрачати гроші на інгредієнти, купуючи різні овочі у магазині за шалені гроші.

Інгредієнти

Для тісту:

  • два яйця;
  • три–чотири столові ложки сметани та майонезу;
  • дев’ять столових ложок борошна;
  • 0,5 чайної ложки солі.

Для начинки:

  • 100 грамів напівкопченої ковбаси;
  • одна сосиска;
  • 0,5 цибулини ріпчастої цибулі;
  • обсмажені гриби та майонез (за смаком);
  • один помідор;
  • 100 грамів сиру;
  • олія (для смаження);
  • спеції та зелень (за смаком).
Пицца на сковороде
Смачна піца на сковороді за десять хвилин. Фото ілюстративне: Pinterest

Спосіб приготування

Спершу потрібно приготувати тісто, змішавши для цього сметану з майонезом та яйця. Все це слід ретельно збити віночком або віделкою, додаючи поступово борошно та активно перемішуючи для збиття грудок. Тісто повинно вийти рідким, немов сметана.

Змастіть гарячу сковороду олією на дні та по краях та вилийте туди тісто, розподіляючи його по поверхні сковороди. Після цього накрийте кришкою та залиште тісто випікатися на слабкому вогні на дві–три хвилини.

Пицца на сковороде
Смачна піца на сковороді. Фото ілюстративне: Freepik

Потім потрібно зробити начинку, нарізаючи компоненти кубиками чи соломкою та викладаючи це на тісто. Важливо розуміти, що начинка не повинна тонути в тісті, тому його було попередньо підготовлено. Щоб піца не була сухою, перед начинкою слід змастити його кетчупом або рослинним маслом.

Зверху нанесіть трохи майонезу та посипте тертим сиром, накрийте кришкою сковороду та залиште випікатися на середньому вогні десять хвилин.

Перш, ніж подавати до столу, потрібно залишити на 15–20 хвилин, після чого нарізати на шматочки.

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати закарпатську мачанку з кропивою.

Раніше ми розповідали, як правильно приготувати весняний та корисний салат з кропиви та кульбаби.

Також ми повідомляли про те, як приготувати смачну окрошку на кефірі з куркою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB