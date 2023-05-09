Як приготувати смачну піцу на сковороді за десять хвилин – потрібно взяти лише це

Смачна та соковита піца на сковороді. Фото: Pixabay

Кожна господиня знає, як її родина любить поїсти щось смачненьке, що буде приготовлене своїми руками. Тому можна приготувати смачну піцу на сковороді, яка не тільки порадує всіх близьких, а й займе буквально десять хвилин часу.

Рецепт від редакції Новини.LIVE.

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Можна приготувати піцу на сковороді з абсолютно різними начинками, постійно експериментуючи. Можна обрати також й те, що є в холодильнику, щоб не витрачати гроші на інгредієнти, купуючи різні овочі у магазині за шалені гроші.

Інгредієнти

Для тісту:

два яйця;

три–чотири столові ложки сметани та майонезу;

дев’ять столових ложок борошна;

0,5 чайної ложки солі.

Для начинки:

100 грамів напівкопченої ковбаси;

одна сосиска;

0,5 цибулини ріпчастої цибулі;

обсмажені гриби та майонез (за смаком);

один помідор;

100 грамів сиру;

олія (для смаження);

спеції та зелень (за смаком).

Смачна піца на сковороді за десять хвилин. Фото ілюстративне: Pinterest

Спосіб приготування

Спершу потрібно приготувати тісто, змішавши для цього сметану з майонезом та яйця. Все це слід ретельно збити віночком або віделкою, додаючи поступово борошно та активно перемішуючи для збиття грудок. Тісто повинно вийти рідким, немов сметана.

Змастіть гарячу сковороду олією на дні та по краях та вилийте туди тісто, розподіляючи його по поверхні сковороди. Після цього накрийте кришкою та залиште тісто випікатися на слабкому вогні на дві–три хвилини.

Смачна піца на сковороді. Фото ілюстративне: Freepik

Потім потрібно зробити начинку, нарізаючи компоненти кубиками чи соломкою та викладаючи це на тісто. Важливо розуміти, що начинка не повинна тонути в тісті, тому його було попередньо підготовлено. Щоб піца не була сухою, перед начинкою слід змастити його кетчупом або рослинним маслом.

Зверху нанесіть трохи майонезу та посипте тертим сиром, накрийте кришкою сковороду та залиште випікатися на середньому вогні десять хвилин.

Перш, ніж подавати до столу, потрібно залишити на 15–20 хвилин, після чого нарізати на шматочки.

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