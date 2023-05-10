Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кухня arrow Хотите удивить близких — приготовьте черные блины с красной икрой: рецепт arrow

Хотите удивить близких — приготовьте черные блины с красной икрой: рецепт

10 мая 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить черные блины с красной икрой – простой рецепт
Черные блины с красной икрой. Фото иллюстративное: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Каждая хозяйка наверняка знает, как иногда хочется удивить свою семью и приготовить какое–нибудь необычное блюдо. Мы рассказываем, как сделать черные блины с красной икрой внутри, что для этого нужно и как правильно это делать.

Рецепт от редакции "Новости LIVE"

Читайте также:

Как приготовить черные блинчики с красной икрой?

Ингредиенты (четыре порции)

Чтобы приготовить блины черного цвета, нужно взять:

  • один стакан молока;
  • один стакан пшеничной муки высшего сорта;
  • четыре грамма чернил каракатицы;
  • два яйца;
  • 60 г несоленого сливочного масла;
  • 30 мл оливкового масла;
  • одну щепотку сахара;
  • одну щепотку соли.

Для подачи нужно взять зернистую красную икру и свежий кресс–салат.

Смесь для блинчиков
Смесь для больших блинов. Фото: google.com

Способ приготовления

Сначала нужно просеять муку, затем в нее добавить молоко с яйцом и размягченным сливочным маслом. Все это взбить в пышную пену и добавить туда сахар, соль и чернила каракатицы, после чего тщательно взбить в однородную консистенцию.

После этого в черный блинчик маленькими порциями следует добавлять муку, и все это тщательно взбить. После того, как тесто будет готово, туда следует добавить оливковое масло, тщательно перемешать и оставить немного постоять.

Черные блины
Черные блины с красной икрой. Фото: google.com

Берем сковороду для блинов и смазываем ее хорошо растительным маслом, выливаем немного смеси и жарим. Готовые блины складываем друг на друга, смазывая края сливочным маслом и складываем пополам, свернув плотной сигаретой.

Неровные края нужно обрезать, установить на срез и сверху выложить красную икру. При подаче остается только украсить это кресс–салатом.

Напомним, мы писали о том, как правильно приготовить вкусную и сочную пиццу на сковороде за десять минут.

Раньше мы рассказывали о пяти простых рецептах приготовления вкусного безе.

Также мы сообщали о том, как приготовить вкусные полтавские клецки с курицей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Фонд Вадима Столара осуществил гуманитарную миссию на западе Украины для помощи ВПО

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас