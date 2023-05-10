Как приготовить черные блины с красной икрой – простой рецепт

Хотите удивить близких — приготовьте черные блины с красной икрой: рецепт
Каждая хозяйка наверняка знает, как иногда хочется удивить свою семью и приготовить какое–нибудь необычное блюдо. Мы рассказываем, как сделать черные блины с красной икрой внутри, что для этого нужно и как правильно это делать.
Рецепт от редакции "Новости LIVE"
Как приготовить черные блинчики с красной икрой?
Ингредиенты (четыре порции)
Чтобы приготовить блины черного цвета, нужно взять:
- один стакан молока;
- один стакан пшеничной муки высшего сорта;
- четыре грамма чернил каракатицы;
- два яйца;
- 60 г несоленого сливочного масла;
- 30 мл оливкового масла;
- одну щепотку сахара;
- одну щепотку соли.
Для подачи нужно взять зернистую красную икру и свежий кресс–салат.
Способ приготовления
Сначала нужно просеять муку, затем в нее добавить молоко с яйцом и размягченным сливочным маслом. Все это взбить в пышную пену и добавить туда сахар, соль и чернила каракатицы, после чего тщательно взбить в однородную консистенцию.
После этого в черный блинчик маленькими порциями следует добавлять муку, и все это тщательно взбить. После того, как тесто будет готово, туда следует добавить оливковое масло, тщательно перемешать и оставить немного постоять.
Берем сковороду для блинов и смазываем ее хорошо растительным маслом, выливаем немного смеси и жарим. Готовые блины складываем друг на друга, смазывая края сливочным маслом и складываем пополам, свернув плотной сигаретой.
Неровные края нужно обрезать, установить на срез и сверху выложить красную икру. При подаче остается только украсить это кресс–салатом.
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