Спаржа з лимонно-вершковим соусом — рецепт ідеальної весняної страви

Ви закохаєтеся у цю страву: рецепт спаржі з лимонно-вершковим соусом
В Україні наприкінці весни починається сезон спаржі. Цей продукт багатий на вітаміни та корисні речовини й дуже простий у приготуванні. А найкраще смакує овоч саме у запеченому вигляді. Якщо шукаєте особливий рецепт, спробуйте саме цей!
Дуже смачним та простим рецептом поділилася засновниця фудблогу в Instagram "Дрібка солі" Таня Гайович.
Запечена спаржа з лимонно-вершковим соусом — рецепт
Є два їстівні види спаржі — зелена та біла. Зелена має свіжий смак з солодкою ноткою, а біла — горіховий насичений смак. Для цього рецепту можна використовувати обидва варіанти.
Інгредієнти:
- спаржа без жорстких стебелець — 0,5 кг;
- оливкова олія — 3 ст. л.;
- цедра половини лимона;
- тим'ян — кілька гілочок;
- сіль — на свій смак;
- свіжий молотий чорний перець — на свій смак.
Інгредієнти для соусу:
- лимонний сік — 3 ст. л.;
- бульйон (овочевий або м'ясний) — 3 ст. л.;
- вершки 33% — 3 ст. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л. (зверніть увагу та помел солі, в залежності від нього та ваших смакових уподобань додайте більше або менше);
- вершкове масло 82% — 60 г;
- свіжий молотий чорний перець — на свій смак.
Готуємо ідеальну запечену спаржу покроково:
1. Запечена спаржа — безпрограшний та дуже корисний варіант. Особливо, якщо знати секрети приготування. Перше — необхідно розігріти духовку до 230 градусів (якщо ви маєте змогу обирати режими в духовій шафі, ставте режим верх-низ). Дуже гаряча духовка — секрет смачної спаржі.
2. Спаржу слід ретельно промити та витерти паперовими рушниками.
3. Розстеляємо на достатньо велике деко — так, щоб стебельця були в один шар.
4. В олію натираємо цедру лимона, додаємо інші спеції та добре перемішуємо. Поливаємо цією запашною олією спаржу. Добре обмазуємо кожне стебло.
5. Ставимо деко зі спаржею у розігріту духовку та запікаємо 7–10 хвилин, залежно від товщини стебла (що товстіше, то довше).
Порада: спаржу у жодному разі не можна переготувати, інакше вона втратить свої смакові якості. Овоч має бути трохи хрумким — аль-денте. Орієнтуйтесь не на ніж, коли пробуєте на м'якість, а на виделку — має легко заходити, з невеликим опором.
Готуємо вершково-лимонний соус до запеченої спаржі покроково:
1. Беремо маленький сотейник, вливаємо лимонний сік та бульйон і випарюємо до половини.
2. Зменшуємо вогонь до мінімуму. Додаємо вершки. Вони згорнуться, це нормально; інтенсивно мішаємо віничком, щоб розбити грудочки.
3. Масло необхідно додавати у три етапи постійно помішуючи, ніби збиваючи, соус. Він буде густішати.
4. Знімаємо з плити, додаємо спеції та цукор, куштуємо і регулюємо під свій смак.
Порада: якщо раптом розділиться — інтенсивно перемішайте знову, за потреби підігрійте.
5. Для подачі поливаємо спаржу соусом, поки гаряча.
Смачного!
Раніше ми писали рецепт легкої закуски з запеченої молодої капусти. На приготування цієї страви піде менш як 20 хвилин!
Нагадаємо, ми писали три прості та швидкі рецепти весняних салатів з черемшею, які подарують користь та здивують своїм неперевершеним смаком.