Спаржа з лимонно-вершковим соусом — рецепт ідеальної весняної страви

Рецепт запеченої спаржі. Фото: Ildiko Papp/Depositphotos

В Україні наприкінці весни починається сезон спаржі. Цей продукт багатий на вітаміни та корисні речовини й дуже простий у приготуванні. А найкраще смакує овоч саме у запеченому вигляді. Якщо шукаєте особливий рецепт, спробуйте саме цей!

Дуже смачним та простим рецептом поділилася засновниця фудблогу в Instagram "Дрібка солі" Таня Гайович.

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Є два їстівні види спаржі — зелена та біла. Зелена має свіжий смак з солодкою ноткою, а біла — горіховий насичений смак. Для цього рецепту можна використовувати обидва варіанти.

Інгредієнти:

спаржа без жорстких стебелець — 0,5 кг;

оливкова олія — 3 ст. л.;

цедра половини лимона;

тим'ян — кілька гілочок;

сіль — на свій смак;

свіжий молотий чорний перець — на свій смак.

Свежая спаржа. Фото: freepik.com

Інгредієнти для соусу:

лимонний сік — 3 ст. л.;

бульйон (овочевий або м'ясний) — 3 ст. л.;

вершки 33% — 3 ст. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л. (зверніть увагу та помел солі, в залежності від нього та ваших смакових уподобань додайте більше або менше);

вершкове масло 82% — 60 г;

свіжий молотий чорний перець — на свій смак.

Вершково-лимонний соус. Фото: google.com

Готуємо ідеальну запечену спаржу покроково:

1. Запечена спаржа — безпрограшний та дуже корисний варіант. Особливо, якщо знати секрети приготування. Перше — необхідно розігріти духовку до 230 градусів (якщо ви маєте змогу обирати режими в духовій шафі, ставте режим верх-низ). Дуже гаряча духовка — секрет смачної спаржі.

2. Спаржу слід ретельно промити та витерти паперовими рушниками.

3. Розстеляємо на достатньо велике деко — так, щоб стебельця були в один шар.

4. В олію натираємо цедру лимона, додаємо інші спеції та добре перемішуємо. Поливаємо цією запашною олією спаржу. Добре обмазуємо кожне стебло.

5. Ставимо деко зі спаржею у розігріту духовку та запікаємо 7–10 хвилин, залежно від товщини стебла (що товстіше, то довше).

Порада: спаржу у жодному разі не можна переготувати, інакше вона втратить свої смакові якості. Овоч має бути трохи хрумким — аль-денте. Орієнтуйтесь не на ніж, коли пробуєте на м'якість, а на виделку — має легко заходити, з невеликим опором.

Запечена спаржа. Фото: google.com

Готуємо вершково-лимонний соус до запеченої спаржі покроково:

1. Беремо маленький сотейник, вливаємо лимонний сік та бульйон і випарюємо до половини.

2. Зменшуємо вогонь до мінімуму. Додаємо вершки. Вони згорнуться, це нормально; інтенсивно мішаємо віничком, щоб розбити грудочки.

3. Масло необхідно додавати у три етапи постійно помішуючи, ніби збиваючи, соус. Він буде густішати.

4. Знімаємо з плити, додаємо спеції та цукор, куштуємо і регулюємо під свій смак.

Порада: якщо раптом розділиться — інтенсивно перемішайте знову, за потреби підігрійте.

5. Для подачі поливаємо спаржу соусом, поки гаряча.

Смачного!

Запечена спаржа з вершковим соусом. Фото: google.com

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