Спаржа с лимонно-сливочным соусом — рецепт идеального весеннего блюда

Вы влюбитесь в это блюдо: рецепт спаржи с лимонно-сливочным соусом
В Украине в конце весны начинается сезон спаржи. Этот продукт богат витаминами и полезными веществами, и очень прост в приготовлении. А лучше всего овощ получается именно в запеченном виде. Если ищете особый рецепт, попробуйте этот!
Очень вкусным и простым рецептом поделилась основательница фудблога в Instagram "Дрібка солі" Таня Гайович.
Запеченная спаржа с лимонно-сливочным соусом — рецепт
Есть два съедобных вида спаржи — зеленая и белая. Зеленая имеет свежий вкус со сладкой ноткой, а белая ореховый насыщенный вкус. Для этого рецепта можно использовать оба варианта.
Ингредиенты:
- спаржа без жестких стебельков — 0,5 кг;
- оливковое масло — 3 ст. л.;
- цедра половины лимона;
- тимьян — несколько веточек;
- соль — по своему вкусу;
- свежий молотый черный перец — по своему вкусу.
Ингредиенты для соуса:
- лимонный сок — 3 ст. л.;
- бульон (овощной или мясной) — 3 ст. л.;
- сливки 33% — 3 ст. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л. (обратите внимание и помол соли, в зависимости от него и ваших вкусовых предпочтений добавьте больше или меньше);
- сливочное масло 82% — 60 г;
- свежий молотый черный перец — по своему вкусу.
Готовим идеальную запеченную спаржу пошагово:
1. Запеченная спаржа — беспроигрышный и очень полезный вариант. Особенно если знать секреты приготовления. Первое — необходимо разогреть духовку до 230 градусов (если вы можете выбирать режимы в духовом шкафу, ставьте режим верх-низ). Очень горячая духовка — секрет вкусной спаржи.
2. Спаржу следует тщательно промыть и вытереть бумажными полотенцами.
3. Расстилаем на достаточно большой противень — так, чтобы стебельки были в один слой.
4. В масло натираем лимонную цедру, добавляем другие специи и хорошо перемешиваем. Поливаем этим ароматным маслом спаржу. Хорошо обмазываем каждый стебель.
5. Ставим противень со спаржей в разогретую духовку и запекаем 7–10 минут в зависимости от толщины стебля (чем толще, тем дольше).
Совет: спаржу ни в коем случае нельзя приготовить, иначе она потеряет свои вкусовые качества. Овощ должен быть немного хрустящим — аль-денте. Ориентируйтесь не на нож, когда пробуете на мягкость, а на вилку — должно легко заходить, с небольшим сопротивлением.
Готовим сливочно-лимонный соус к запеченной спарже пошагово:
1. Берем маленький сотейник, вливаем лимонный сок и бульон и выпариваем до половины.
2. Убавляем огонь до минимума. Добавляем сливки. Они свернутся, это нормально; интенсивно мешаем венчиком, чтобы разбить комочки.
3. Масло необходимо добавлять в три этапа постоянно помешивая, как взбивая, соус. Он будет сгущаться.
4. Снимаем с плиты, добавляем специи и сахар, пробуем и регулируем под свой вкус.
Совет: если вдруг разделится — интенсивно перемешайте снова, при необходимости подогрейте.
5. Для подачи поливаем спаржу соусом, пока горячая.
Приятного аппетита!
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