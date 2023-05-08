Спаржа с лимонно-сливочным соусом — рецепт идеального весеннего блюда

Рецепт запеченной спаржи. Фото: Ildiko Papp/Depositphotos

В Украине в конце весны начинается сезон спаржи. Этот продукт богат витаминами и полезными веществами, и очень прост в приготовлении. А лучше всего овощ получается именно в запеченном виде. Если ищете особый рецепт, попробуйте этот!

Очень вкусным и простым рецептом поделилась основательница фудблога в Instagram "Дрібка солі" Таня Гайович.

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Есть два съедобных вида спаржи — зеленая и белая. Зеленая имеет свежий вкус со сладкой ноткой, а белая ореховый насыщенный вкус. Для этого рецепта можно использовать оба варианта.

Ингредиенты:

спаржа без жестких стебельков — 0,5 кг;

оливковое масло — 3 ст. л.;

цедра половины лимона;

тимьян — несколько веточек;

соль — по своему вкусу;

свежий молотый черный перец — по своему вкусу.

Свежая спаржа. Фото: freepik.com

Ингредиенты для соуса:

лимонный сок — 3 ст. л.;

бульон (овощной или мясной) — 3 ст. л.;

сливки 33% — 3 ст. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 0,5 ч. л. (обратите внимание и помол соли, в зависимости от него и ваших вкусовых предпочтений добавьте больше или меньше);

сливочное масло 82% — 60 г;

свежий молотый черный перец — по своему вкусу.

Сливочно-лимонный соус. Фото: google.com

Готовим идеальную запеченную спаржу пошагово:

1. Запеченная спаржа — беспроигрышный и очень полезный вариант. Особенно если знать секреты приготовления. Первое — необходимо разогреть духовку до 230 градусов (если вы можете выбирать режимы в духовом шкафу, ставьте режим верх-низ). Очень горячая духовка — секрет вкусной спаржи.

2. Спаржу следует тщательно промыть и вытереть бумажными полотенцами.

3. Расстилаем на достаточно большой противень — так, чтобы стебельки были в один слой.

4. В масло натираем лимонную цедру, добавляем другие специи и хорошо перемешиваем. Поливаем этим ароматным маслом спаржу. Хорошо обмазываем каждый стебель.

5. Ставим противень со спаржей в разогретую духовку и запекаем 7–10 минут в зависимости от толщины стебля (чем толще, тем дольше).

Совет: спаржу ни в коем случае нельзя приготовить, иначе она потеряет свои вкусовые качества. Овощ должен быть немного хрустящим — аль-денте. Ориентируйтесь не на нож, когда пробуете на мягкость, а на вилку — должно легко заходить, с небольшим сопротивлением.

Запеченная спаржа. Фото: google.com

Готовим сливочно-лимонный соус к запеченной спарже пошагово:

1. Берем маленький сотейник, вливаем лимонный сок и бульон и выпариваем до половины.

2. Убавляем огонь до минимума. Добавляем сливки. Они свернутся, это нормально; интенсивно мешаем венчиком, чтобы разбить комочки.

3. Масло необходимо добавлять в три этапа постоянно помешивая, как взбивая, соус. Он будет сгущаться.

4. Снимаем с плиты, добавляем специи и сахар, пробуем и регулируем под свой вкус.

Совет: если вдруг разделится — интенсивно перемешайте снова, при необходимости подогрейте.

5. Для подачи поливаем спаржу соусом, пока горячая.

Приятного аппетита!

Запеченная спаржа со сливочным соусом. Фото: google.com

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