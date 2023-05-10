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Хочете здивувати близьких – приготуйте чорні млинці з червоною ікрою: рецепт

10 травня 2023 19:15
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати чорні млинці з червоною ікрою – простий рецепт
Чорні млинці з червоною ікрою. Фото ілюстративне: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Кожна господиня напевно знає, як іноді хочеться здивувати свою родину та приготувати якусь незвичайну страву. Ми розповідаємо, як зробити чорні млинці з червоною ікрою всередині, що для цього потрібно та як правильно це робити.

Рецепт від редакції "Новини LIVE"

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Як приготувати чорні млинці з червоною ікрою?

Інгредієнти (чотири порції)

Щоб приготувати млинці чорного кольору, потрібно взяти:

  • один стакан молока;
  • один стакан пшеничного борошна вищого сорту;
  • чотири грами чорнила каракатиці;
  • два яйця;
  • 60 г несолоної вершкової олії;
  • 30 мл оливкової олії;
  • одну щіпку цукру;
  • одну щіпку солі.

Для подачі потрібно взяти зернисту червону ікру та свіжий крес–салат.

Смесь для блинчиков
Суміш для великих млинців. Фото: google.com

Спосіб приготування

Спочатку потрібно просіяти борошно, потім до нього додати молоко з яйцем та розм’якшеним вершковим маслом. Все це збити у пишну піну та додати туди цукор, сіль та чорнило каракатиці, після чого ретельно збити в однорідну консистенцію.

Після цього у чорну млинцю маленькими порціями слід додавати борошно, та все це ретельно збити. Після того, як тісто буде готовим, туди слід додати оливкову олію, ретельно перемішати та залишити трохи постояти.

Черные блины
Чорні млинці з червоною ікрою. Фото: google.com

Беремо сковороду для млинців та змащуємо її добре олією, виливаємо трохи суміші та смажимо. Готові млинці складаємо один на одного, змащуючи краї вершковим маслом, та складаємо навпіл, згорнувши щільною сигаретою.

Краї, які є нерівними, потрібно обрізати, встановити на зріз та зверху викласти червону ікру. Під час подачі залишається лише прикрасити це крес–салатом.

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