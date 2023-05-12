Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кухня arrow Как приготовить вкусные куриные наггетсы с корочкой: с этим справится каждая arrow

Как приготовить вкусные куриные наггетсы с корочкой: с этим справится каждая

12 мая 2023 19:47
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как приготовить куриные наггетсы с корочкой – простой рецепт
Вкусные куриные наггетсы с корочкой. Фото: google.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Иногда хочется поесть что–нибудь вкусненькое, но не потратить на приготовление много времени. Поэтому идеальным вариантом станут хрустящие куриные наггетсы, которые можно сделать на обычной сковороде, а чтобы сделать их вкусными, нужно знать, что для этого нужно и как правильно приготовить.

Рецепт от редакции Новини.LIVE.

Читайте также:

Как приготовить вкусные куриные наггетсы?

Ингредиенты

Чтобы приготовить куриные нагетсы, нужно взять:

  • 650 г куриного филе;
  • 220 мл растительного масла;
  • 150 г панировочных сухарей;
  • 70 мл соевого соуса;
  • два яйца;
  • 50 г муки;
  • одну чайную ложку сушеного чеснока;
  • 0,5 чайной ложки куркумы;
  • молотый черный перец (по вкусу).
Куриные наггетсы
Вкусные куриные наггетсы с корочкой. Фото: google.com

Способ приготовления

Сначала нужно взять куриное филе и тщательно его вымыть, хорошо высушивая салфетками. После этого следует нарезать куриное мясо поперек волокон на маленькие ломтики, которые будут по длине около одного сантиметра.

Затем следует взять маленькую миску и налить соевый соус. Туда нужно переложить нарезанную курицу, тщательно смешать и оставить на 30 минут. Стоит отметить, что каждые десять минут нужно переворачивать мясо, чтобы оно лучше пропиталось.

Куриные наггетсы
Куриные наггетсы с корочкой. Фото: google.com

После этого нужно взять другую миску и смешать туда панировочные сухари, сушеный чеснок, молотый перец и куркуму. Затем нужно просеять на плоскую тарелку муку и в маленьком пиале взбить куриные яйца. Взять сковороду и налить туда немного растительного масла.

Затем нужно окунуть каждый ломтик мяса в яйца, обвалять его в муке и снова макнуть в яйца, после чего обвалять в панировочных сухарях.

Напомним, мы писали о том, как приготовить вкусный и ароматный десерт Синабон.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить известный японский десерт, которому 500 лет.

Также мы сообщали о том, как приготовить вкусный салат из крапивы и одуванчика.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас