Как приготовить куриные наггетсы с корочкой – простой рецепт

Как приготовить вкусные куриные наггетсы с корочкой: с этим справится каждая
Иногда хочется поесть что–нибудь вкусненькое, но не потратить на приготовление много времени. Поэтому идеальным вариантом станут хрустящие куриные наггетсы, которые можно сделать на обычной сковороде, а чтобы сделать их вкусными, нужно знать, что для этого нужно и как правильно приготовить.
Рецепт от редакции Новини.LIVE.
Как приготовить вкусные куриные наггетсы?
Ингредиенты
Чтобы приготовить куриные нагетсы, нужно взять:
- 650 г куриного филе;
- 220 мл растительного масла;
- 150 г панировочных сухарей;
- 70 мл соевого соуса;
- два яйца;
- 50 г муки;
- одну чайную ложку сушеного чеснока;
- 0,5 чайной ложки куркумы;
- молотый черный перец (по вкусу).
Способ приготовления
Сначала нужно взять куриное филе и тщательно его вымыть, хорошо высушивая салфетками. После этого следует нарезать куриное мясо поперек волокон на маленькие ломтики, которые будут по длине около одного сантиметра.
Затем следует взять маленькую миску и налить соевый соус. Туда нужно переложить нарезанную курицу, тщательно смешать и оставить на 30 минут. Стоит отметить, что каждые десять минут нужно переворачивать мясо, чтобы оно лучше пропиталось.
После этого нужно взять другую миску и смешать туда панировочные сухари, сушеный чеснок, молотый перец и куркуму. Затем нужно просеять на плоскую тарелку муку и в маленьком пиале взбить куриные яйца. Взять сковороду и налить туда немного растительного масла.
Затем нужно окунуть каждый ломтик мяса в яйца, обвалять его в муке и снова макнуть в яйца, после чего обвалять в панировочных сухарях.
Напомним, мы писали о том, как приготовить вкусный и ароматный десерт Синабон.
Раньше мы рассказывали о том, как приготовить известный японский десерт, которому 500 лет.
Также мы сообщали о том, как приготовить вкусный салат из крапивы и одуванчика.