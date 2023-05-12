Как приготовить куриные наггетсы с корочкой – простой рецепт

Вкусные куриные наггетсы с корочкой. Фото: google.com

Иногда хочется поесть что–нибудь вкусненькое, но не потратить на приготовление много времени. Поэтому идеальным вариантом станут хрустящие куриные наггетсы, которые можно сделать на обычной сковороде, а чтобы сделать их вкусными, нужно знать, что для этого нужно и как правильно приготовить.

Рецепт от редакции Новини.LIVE.

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Ингредиенты

Чтобы приготовить куриные нагетсы, нужно взять:

650 г куриного филе;

220 мл растительного масла;

150 г панировочных сухарей;

70 мл соевого соуса;

два яйца;

50 г муки;

одну чайную ложку сушеного чеснока;

0,5 чайной ложки куркумы;

молотый черный перец (по вкусу).

Вкусные куриные наггетсы с корочкой. Фото: google.com

Способ приготовления

Сначала нужно взять куриное филе и тщательно его вымыть, хорошо высушивая салфетками. После этого следует нарезать куриное мясо поперек волокон на маленькие ломтики, которые будут по длине около одного сантиметра.

Затем следует взять маленькую миску и налить соевый соус. Туда нужно переложить нарезанную курицу, тщательно смешать и оставить на 30 минут. Стоит отметить, что каждые десять минут нужно переворачивать мясо, чтобы оно лучше пропиталось.

Куриные наггетсы с корочкой. Фото: google.com

После этого нужно взять другую миску и смешать туда панировочные сухари, сушеный чеснок, молотый перец и куркуму. Затем нужно просеять на плоскую тарелку муку и в маленьком пиале взбить куриные яйца. Взять сковороду и налить туда немного растительного масла.

Затем нужно окунуть каждый ломтик мяса в яйца, обвалять его в муке и снова макнуть в яйца, после чего обвалять в панировочных сухарях.

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