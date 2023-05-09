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Бісквіт Кастелла — рецепт, якому вже 500 років

9 травня 2023 19:05
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати бісквіт Кастелла?
Бісквіт Кастелла за рецептом. Фото: Pexels
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Бісквіт Кастелла, також відомий як касутера — це популярний японський бісквіт з легкою та пухкою текстурою. Він настільки смачний, що його навіть не потрібно прикрашати вершками, фруктами чи згущеним молоком. Історія пирога сягає 16 століття, адже саме тоді португальські торговці представили цей рецепт у Японії. Сьогодні касутера став улюбленим десертом не тільки в Японії, але й у всьому світі.

Про це написали "Karointhekitchen".

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Інгредієнти

•    4 великих яйця
•    1 ст. цукрового піску
•    1 скл. борошна для кексів
•    1/4 ч л. розпушувача
•    1/4 скл. меду
•    1 ст.л. рослинного масла
•    1 ст.л. мірину (за бажанням)

бісквіт Кастелла
Легкий повітряний бісквіт Кастеллf. Фото: Pexels

Як приготувати бісквіт Кастелла?

  1. Розігрійте духовку до 160°C і вистеліть лист пергаментним папером.
  2. Відокремте яєчні жовтки від білків у дві окремі миски.
  3. Збивайте яєчні жовтки та цукор. Збивати слід до тих пір, поки суміш не стане блідо-жовтою та густою.
  4. Просійте разом борошно для випічки та розпушувач і додайте їх до жовткової суміші. Перемішуйте, поки суміш не стане однорідною. 
  5. В окремій мисці збивайте яєчні білки до твердих піків.
  6. Додайте мед, рослинну олію та мірин (якщо використовуєте) до жовткової суміші та перемішайте її до однорідності.
  7. Обережно змішайте яєчні білки з цією сумішшю.
  8. Вилийте тісто в підготовлену форму для хліба й обережно постукайте за формою так, аби всі повітряні бульбашки лопнути.
  9. Випікайте бісквіт 45-50 хвилин або поки зубочистка, вставлена в центр, не вийде чистою.
  10. Після випікання вийміть пиріг з духовки та дайте йому повністю охолонути.
  11. Після охолодження вийміть бісквіт Кастелла з форми й зніміть пергаментний папір.

Бісквіт Кастелла — це універсальний десерт, який ідеально підходить для будь-якого випадку — і як десерт до чаю, і як пиріг на свято. До речі, нещодавно ми писали про те, як приготувати улюблений десерт американських полісменів — пончики. Ці ситні й поживні ласощі містять багато жирів і вуглеводів, тому вважаються ідеальною стравою "в дорогу".
 

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