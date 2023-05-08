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Страва з королівським шармом: бюджетний рецепт улюбленої закуски Єлизавети II

8 травня 2023 20:50
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Улюблена закуска Єлизавети II — рецепт бюджетного рибного паштету
Улюблена закуска Єлизавети II. Фото: Новини.LIVE
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Інтерес до британської королівської родини, зокрема до королеви Єлизавета II, ніколи не гасне. Усім цікаво дізнатися, які у них хобі, що носять, чим живуть, захоплюються та, звісно, що їдять монархи. Попри заможність та аристократичність, не рідко на їхньому столі бувають прості страви з недорогих інгредієнтів. 

Кажуть, що Єлизавета II обожнювала на закуску рибний паштет, який переважно готували під час її перебування у шотландському замку Балморал.

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Цю страву з королівським шармом можна легко приготувати й у себе вдома та вразити нею гостей! 

Рецепт королівського паштету — улюбленої закуски Єлизавети II

На приготування цієї страви вам знадобиться менше ніж година. Вона ідеально підійде як для святкового столу, так і на сімейний обід. 

Інгредієнти:

 

Рецепт королівського паштету — улюбленої закуски Єлизавети II
Рибний паштет. Фото: google.com

Готуємо улюблену закуску Єлизавети II покроково 

1. Рибне м'ясо слід очистити від шкірки та кісточок. 

2. В одну миску покладіть масло кімнатної температури, сир, томатну пасту, влийте лимонний сік. 

3. Наріжте трохи вимитого та висушеного кропу й додайте у миску з іншими інгредієнтами. 

4. У ту ж миску висипте м'ясо риби, додайте сіль та перець на свій смак й збийте всі інгредієнти блендером. Якщо немає блендера можна розім'яти усі інгредієнти за допомогою ступи. Важливо, щоб маса була однорідною. 

5. Закрийте миску з паштетом харчовою плівкою та приберіть у холодильник щонайменше на 30 хвилин.

6. Доки можна підготувати страву до подачі. Підсушіть шматочки тостового хлібу на сковорідці або ж купіть красиві корзиночки (все залежить від ваших уподобань).

7. Щоб паштет гарно виглядав, його можна висадити за допомогою кондитерського мішка або ж зробити кнедлі. Прикрасити страву можна свіжим тим'яном, базиліком або петрушкою. 

Також страву можна подати наступним чином: на тарілку викладаємо листя свіжого салату, зверху красиво розміщуємо паштет, прикрашаємо травами та додаємо кілька підсушених тостів. 

Смачного! 

 

Улюблена закуска Єлизавети II — рецепт бюджетного рибного паштету
Рецепт смачного рибного паштету. Фото: google.com

Нагадаємо, ми писали про дивовижний рецепт бісквіта, який обожнювала королева Вікторія. Попри те, що цей десерт належить до суворої англійської кухні Вікторіанської епохи, він неймовірно ніжний та повітряний. 

Також ми писали про найкориснішу українську весняну закуску — мачанку з кропивою. 

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