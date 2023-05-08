Улюблена закуска Єлизавети II — рецепт бюджетного рибного паштету

Улюблена закуска Єлизавети II. Фото: Новини.LIVE

Інтерес до британської королівської родини, зокрема до королеви Єлизавета II, ніколи не гасне. Усім цікаво дізнатися, які у них хобі, що носять, чим живуть, захоплюються та, звісно, що їдять монархи. Попри заможність та аристократичність, не рідко на їхньому столі бувають прості страви з недорогих інгредієнтів.

Кажуть, що Єлизавета II обожнювала на закуску рибний паштет, який переважно готували під час її перебування у шотландському замку Балморал.

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Рецепт королівського паштету — улюбленої закуски Єлизавети II

На приготування цієї страви вам знадобиться менше ніж година. Вона ідеально підійде як для святкового столу, так і на сімейний обід.

Інгредієнти:

копчений лосось (можна замінити на копчену або слабосолону скумбрію, тоді страва вийде менш затратною, але при цьому не втратить своїх "королівських" смакових якостей, також можна обрати слабосолені черевця червоної риби або хребет) — 125 г;

вершкове масло — 60 г;

м'який крем-сир — 60 г;

лимонний сік — 1,5 ст. л.;

томатне пюре — 1 ст. л.;

кріп;

сіль;

свіжомолотий чорний перець. Для подачі: свіжий салат;

тостовий хліб або корзинки. Важливо: якщо ви будете готувати паштет зі скумбрії — не включайте до складу томатне пюре.

Рибний паштет. Фото: google.com

Готуємо улюблену закуску Єлизавети II покроково

1. Рибне м'ясо слід очистити від шкірки та кісточок.

2. В одну миску покладіть масло кімнатної температури, сир, томатну пасту, влийте лимонний сік.

3. Наріжте трохи вимитого та висушеного кропу й додайте у миску з іншими інгредієнтами.

4. У ту ж миску висипте м'ясо риби, додайте сіль та перець на свій смак й збийте всі інгредієнти блендером. Якщо немає блендера можна розім'яти усі інгредієнти за допомогою ступи. Важливо, щоб маса була однорідною.

5. Закрийте миску з паштетом харчовою плівкою та приберіть у холодильник щонайменше на 30 хвилин.

6. Доки можна підготувати страву до подачі. Підсушіть шматочки тостового хлібу на сковорідці або ж купіть красиві корзиночки (все залежить від ваших уподобань).

7. Щоб паштет гарно виглядав, його можна висадити за допомогою кондитерського мішка або ж зробити кнедлі. Прикрасити страву можна свіжим тим'яном, базиліком або петрушкою.

Також страву можна подати наступним чином: на тарілку викладаємо листя свіжого салату, зверху красиво розміщуємо паштет, прикрашаємо травами та додаємо кілька підсушених тостів.

Смачного!

Рецепт смачного рибного паштету. Фото: google.com

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