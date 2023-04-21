Рецепт з сала — як приготувати смачну намазку за 10 хвилин

Рецепт дуже смачної та ніжної намазки з сала. Фото: depositphotos.com

Серед різноманітних закусок великою популярністю користується намазка з сала, завдяки своїй ситності, відносній бюджетності та смаковим якостям. Проте, щоб вона вийшла справді смачною та ніжною, необхідна знати секрети приготування.

Пропонуємо цей чудовий рецепт та хитрощі приготування закуски, яка ідеально підійде для борщу, на святковий стіл і просто на бутерброд.

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Смачна українська намазка з сала і часнику — рецепт

Вам необхідно буде мінімум інгредієнтів:

сало — 200 г;

часник — 2-3 зубчики;

сіль — менше половини чайної ложки;

чорний перець — на свій смак;

свіжий кріп — 30-50 г.

Порада: для тих, хто любить гостреньке, намазка чудово смакуватиме зі свіжим гострим червоним перцем. Його можна дрібно порізати або перемолоти в блендері разом із салом.

Смачна українська намазка з сала і часнику — рецепт. Фото: google.com

Готуємо намазку з сала покроково:

1. Сало необхідно брати біле не солоне, без м'ясної прожилки. Шкірку зрізати. Сало нарізати на невеликі шматочки.

2. Сало пропускаємо через м'ясорубку, можна 2 рази, щоб маса вийшла більш ніжною та однорідною.

Для тих, у кого вдома є блендер, все куди простіше: кидаємо всі інгредієнти й перемелюємо в ніжну однорідну масу.

3. Для тих, хто працює без блендера: до однорідного перемолотого сала натираємо три зубчики часнику, солимо та перчимо. Бажано, щоб чорний перець був свіжомелений, так закуска буде більш ароматною.

4. Кріп дрібно порізати та також додати до сала. Все ретельно перемішати.

Порада: деякі кулінари додають в намазку кілька крапель олії, щоб маса стала більш ніжною.

Намазка готова!

Її можна перекласти в скляну баночку і зберігати в холодильнику 6-7 днів.

Також закуску з сала можна викласти у харчову плівку, скрутити у ковбаску та покласти до морозильної камери. Так закуска буде довго зберігатися.

Як можна подати закуску

Найкраще намазка з сала смакує з чорним або бородинським хлібом. Можна зробити канапки:

злегка підсушити хліб на сковорідці або в духовці;

намазати на хліб;

зверху прикрасити корнішоном, солодким перцем, червоною цибулею та маслиною.

Подача намазки з сала. Фото: google.com

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