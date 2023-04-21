Рецепт из сала — как приготовить вкусную намазку за 10 минут

К борщу и на бутерброд: рецепт вкуснейшей намазки из сала
Среди разнообразных закусок большой популярностью пользуется намазка из сала благодаря своей сытности, относительной бюджетности и вкусовым качествам. Однако чтобы она получилась действительно вкусной и нежной, необходимо знать секреты приготовления.
Предлагаем этот замечательный рецепт и уловки приготовления закуски, которая идеально подойдет для борща, на праздничный стол и просто на бутерброд.
Вкусная украинская намазка из сала и чеснока
Вам необходимо будет минимум ингредиентов:
- сало — 200 г;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- соль — менее половины чайной ложки;
- черный перец — по своему вкусу;
- свежий укроп — 30-50 г.
Совет: для тех, кто любит остренькое, намазка будет прекрасно смаковать со свежим острым красным перцем. Его можно мелко порезать или перемолоть в блендере вместе с салом.
Готовим намазку из сала пошагово:
1. Сало необходимо брать белое не соленое, без мясной прожилки. Кожу срезать. Сало порезать на маленькие кусочки.
2. Сало пропускаем через мясорубку, можно 2 раза, чтобы масса получилась более нежной и однородной.
Для тех, у кого дома есть блендер, все гораздо проще: бросаем все ингредиенты и перемалываем в нежную однородную массу.
3. Для работающих без блендера: до однородного перемолотого сала натираем три зубчика чеснока, солим и перчим. Желательно, чтобы черный перец был свежемолотым, так закуска будет более ароматной.
4. Укроп мелко порезать и добавить в сало. Все тщательно перемешать.
Совет: некоторые кулинары добавляют в намазку несколько капель растительного масла, чтобы масса стала более нежной.
Намазка готова!
Ее можно переложить в стеклянную баночку и хранить в холодильнике 6-7 дней.
Также закуску из сала можно выложить в пищевую пленку, свернуть в колбаску и положить в морозильную камеру. Так закуска будет долго храниться.
Как подать закуску
Лучше всего намазка из сала подходит с черному или бородинскому хлебу. Можно сделать бутерброды:
- слегка подсушить хлеб на сковороде или в духовке;
- намазать на хлеб;
- сверху украсить корнишоном, сладким перцем, красным луком и маслиной.
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