Рецепт повітряного бісквіту — як приготувати улюблений десерт королеви Вікторії

Рецепт улюбленого бісквіту королеви Вікторії. Фото: Новини.LIVE

Влаштувати у себе на кухні справжнє чаювання по-королівськи — дуже просто! Особливо якщо дізнатися, як приготувати повітряний бісквіт — улюблений десерт королеви Вікторії.

Давній рецепт оприлюднило зарубіжне видання Town and Сountry. Зазначається, що ним для особливих випадків користується дружина короля Великої Британії Камілла Паркер-Боулз, яка шанує давні традиції королівської сім'ї.

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Попри те, що цей десерт належить до суворої англійської кухні Вікторіанської епохи, він неймовірно ніжний та повітряний. Спробуйте, ви не пожалкуєте!

Рецепт улюбленого бісквіту королеви Вікторії

Інгредієнти:

яйця — 2 шт. (слід обрати найбільші);

вершкове масло — 110 г;

просіяне пшеничне борошно — 110 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

цукрова пудра — 110 г;

ваніль — 2-3 краплі есенції (можна використати ванільний порошок).

Інгредієнти для начинки:

лимонний курд або джем;

вершки або шоколадна паста;

просіяна цукрова пудра.

Бісквіт королеви Вікторії. Фото: google.com

Готуємо улюблений десерт королеви Вікторії покроково:

1. У велику миску просійте борошно з розпушувачем. Сито треба тримати високо, щоб борошно наситилося киснем.

2. Візьміть іншу миску покладіть вершкове масло кімнатної температури та цукор — збийте до легкої та пишної маси. Суміш має стати помітно світлішою.

3. Додайте у вершкову масу одне яйце кімнатної температури й ретельно перемішайте. Далі необхідно додати друге яйце й знову гарненько збити до однорідної консистенції.

4. Додайте ваніль.

5. Змішайте отриману яєчно-масляну суміш з борошном та гарно вимішуйте, до однорідної структури. Якщо суміш не спадає легко з дерев’яної ложки, якщо постукати по стінці миски, додайте 1 або 2 чайні ложки теплої води та знову збийте.

6. Тепер розподіліть тісто між двома підготовленими формами, які змащені маслом, вирівняйте та випікайте на центральній полиці духовки приблизно 30 хвилин. Духовка має бути заздалегідь розігріта до 170 градусів.

7. Коли бісквіт буде готовий, остудіть у формі впродовж 10 хвилин, потім переверніть його на решітку до охолодження.

8. Далі бісквіт слід намазати лимонним курдом, улюбленим варенням, джемом або шоколадною пастою й присипати верхню частину цукровою пудрою. Також верхівкою можна прикрасити вершками, полуницею, малиною або іншими ягодами та фруктами.

Смачного!

Улюблений десерт королеви Вікторії. Фото: google.com

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