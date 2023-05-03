Рецепт воздушного бисквита — как приготовить любимый десерт королевы Виктории

Для "королевского" чаепития: давний рецепт любимого бисквита королевы Виктории
Устроить у себя на кухне настоящее чаепитие по-королевски очень просто! Особенно если узнать, как приготовить воздушный бисквит — любимый десерт королевы Виктории.
Давний рецепт обнародовало зарубежное издание Town and Сountry. Отмечается, что им для особых случаев пользуется жена короля Великобритании Камилла Паркер-Боулз, уважающая давние традиции королевской семьи.
Несмотря на то, что этот десерт относится к строгой английской кухне Викторианской эпохи, он невероятно нежен и воздушен. Попробуйте, вы не пожалеете!
Рецепт любимого бисквита королевы Виктории
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт. (следует выбрать самые большие);
- сливочное масло — 110 г;
- просеянная пшеничная мука — 110 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сахарная пудра — 110 г;
- ваниль — 2-3 капли эссенции (можно использовать ванильный порошок).
Ингредиенты для начинки:
- лимонный курд или джем;
- сливки или шоколадная паста;
- просеянная сахарная пудра.
Готовим любимый десерт королевы Виктории пошагово:
1. В большую миску просейте муку с разрыхлителем. Сито нужно держать высоко, чтобы мука насытилась кислородом.
2. Возьмите другую миску и положите сливочное масло комнатной температуры и сахар — взбейте до легкой и пышной массы. Смесь должна стать заметно светлее.
3. Добавьте в масляную массу одно яйцо комнатной температуры и тщательно перемешайте. Далее необходимо добавить второе яйцо и снова хорошенько взбить до однородной консистенции.
4. Добавьте ваниль.
5. Смешайте полученную яично-масляную смесь с мукой и хорошо вымешивайте до однородной структуры. Если смесь не спадает легко с деревянной ложки, если постучите по стенке миски, добавьте 1 или 2 чайные ложки теплой воды и снова взбейте.
6. Теперь распределите тесто между двумя подготовленными формами, смазанными маслом, выровняйте и выпекайте на центральной полке духовки примерно 30 минут. Духовка должна быть предварительно разогрета до 170 градусов.
7. Когда бисквит будет готов, остудите в форме 10 минут, затем переверните его на решетку до охлаждения.
8. Далее бисквит следует намазать лимонным курдом, излюбленным вареньем, джемом или шоколадной пастой и присыпать верхнюю часть сахарной пудрой. Также верхушкой можно украсить сливками, клубникой, малиной или другими ягодами и фруктами.
Приятного аппетита!
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