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Для "королевского" чаепития: давний рецепт любимого бисквита королевы Виктории

3 мая 2023 19:35
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Рецепт воздушного бисквита — как приготовить любимый десерт королевы Виктории
Рецепт любимого бисквита королевы Виктории. Фото: Новини.LIVE
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Устроить у себя на кухне настоящее чаепитие по-королевски очень просто! Особенно если узнать, как приготовить воздушный бисквит — любимый десерт королевы Виктории.

Давний рецепт обнародовало зарубежное издание Town and Сountry. Отмечается, что им для особых случаев пользуется жена короля Великобритании Камилла Паркер-Боулз, уважающая давние традиции королевской семьи.

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Рецепт любимого бисквита королевы Виктории

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт. (следует выбрать самые большие);
  • сливочное масло — 110 г;
  • просеянная пшеничная мука — 110 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сахарная пудра — 110 г;
  • ваниль — 2-3 капли эссенции (можно использовать ванильный порошок).

Ингредиенты для начинки:

  • лимонный курд или джем;
  • сливки или шоколадная паста;
  • просеянная сахарная пудра.

 

Рецепт бисквита королевы Виктории.
Бисквит королевы Виктории. Фото: google.com

Готовим любимый десерт королевы Виктории пошагово:

1. В большую миску просейте муку с разрыхлителем. Сито нужно держать высоко, чтобы мука насытилась кислородом.

2. Возьмите другую миску и положите сливочное масло комнатной температуры и сахар — взбейте до легкой и пышной массы. Смесь должна стать заметно светлее.

3. Добавьте в масляную массу одно яйцо комнатной температуры и тщательно перемешайте. Далее необходимо добавить второе яйцо и снова хорошенько взбить до однородной консистенции.

4. Добавьте ваниль.

5. Смешайте полученную яично-масляную смесь с мукой и хорошо вымешивайте до однородной структуры. Если смесь не спадает легко с деревянной ложки, если постучите по стенке миски, добавьте 1 или 2 чайные ложки теплой воды и снова взбейте.

6. Теперь распределите тесто между двумя подготовленными формами, смазанными маслом, выровняйте и выпекайте на центральной полке духовки примерно 30 минут. Духовка должна быть предварительно разогрета до 170 градусов.

7. Когда бисквит будет готов, остудите в форме 10 минут, затем переверните его на решетку до охлаждения.

8. Далее бисквит следует намазать лимонным курдом, излюбленным вареньем, джемом или шоколадной пастой и присыпать верхнюю часть сахарной пудрой. Также верхушкой можно украсить сливками, клубникой, малиной или другими ягодами и фруктами.

Приятного аппетита!

 

Как приготовить воздушный бисквит – любимый десерт королевы Виктории
Любимый десерт королевы Виктории. Фото: google.com

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