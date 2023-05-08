Любимая закуска Елизаветы II — рецепт бюджетного рыбного паштета

Любимая закуска Елизаветы II. Фото: Новини.LIVE

Интерес к британской королевской семье, в частности королеве Елизавете II, никогда не гаснет. Всем интересно узнать, какие у них хобби, чем живут, восхищаются и, конечно, что едят монархи. Несмотря на богатство и аристократичность, нередко на их столе бывают простые блюда из недорогих ингредиентов.

Говорят, что Елизавета II обожала в качестве закуски рыбный паштет, который в основном готовили во время ее пребывания в шотландском замке Балморал.

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Рецепт королевского паштета — любимой закуски Елизаветы II

На приготовление этого блюда вам понадобится менее часа. Оно идеально подойдет как для праздничного стола, так и на семейный обед.

Ингредиенты:

копченый лосось (можно заменить на копченую или слабосоленую скумбрию, тогда блюдо получится менее затратным, но при этом не потеряет своих "королевских" вкусовых качеств, также можно выбрать слабосоленые брюшки красной рыбы или позвоночник) — 125 г;

сливочное масло — 60 г;

мягкий крем-сырь — 60 г;

лимонный сок — 1,5 ст. л.;

томатное пюре — 1 ст. л.;

укроп;

соль;

свежемолотый черный перец. Для подачи: свежий салат;

тостовый хлеб или корзинки. Важно: если вы будете готовить паштет из скумбрии — не включайте в состав томатное пюре.

Рыбный паштет. Фото: google.com

Готовим любимую закуску Елизаветы II пошагово

1. Рыбное мясо следует очистить от кожуры и косточек.

2. В одну миску положите масло комнатной температуры, творог, томатную пасту, влейте лимонный сок.

3. Нарежьте немного вымытого и высушенного укропа и добавьте в миску с другими ингредиентами.

4. В ту же миску высыпьте мясо рыбы, добавьте соль и перец по своему вкусу и взбейте все ингредиенты блендером. Если нет блендера, можно размять все ингредиенты с помощью ступы. Важно, чтобы масса была однородной.

5. Закройте миску с паштетом пищевой пленкой и уберите в холодильник не менее 30 минут.

6. Пока можно подготовить блюдо к подаче. Подсушите кусочки тостового хлеба на сковороде или купите красивые корзиночки (все зависит от ваших предпочтений).

7. Чтобы паштет хорошо выглядел, его можно высадить с помощью кондитерского мешка или сделать кнедли. Украсить блюдо можно свежим чабрецом, базиликом или петрушкой.

Также блюдо можно подать следующим образом: на тарелку выкладываем листья свежего салата, сверху красиво размещаем паштет, украшаем травами и добавляем несколько подсушенных тостов.

Приятного аппетита!

Рецепт вкусного паштета. Фото: google.com

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