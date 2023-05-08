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Блюдо с королевским шармом: бюджетный рецепт любимой закуски Елизаветы II

8 мая 2023 20:50
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Любимая закуска Елизаветы II — рецепт бюджетного рыбного паштета
Любимая закуска Елизаветы II. Фото: Новини.LIVE
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Интерес к британской королевской семье, в частности королеве Елизавете II, никогда не гаснет. Всем интересно узнать, какие у них хобби, чем живут, восхищаются и, конечно, что едят монархи. Несмотря на богатство и аристократичность, нередко на их столе бывают простые блюда из недорогих ингредиентов.

Говорят, что Елизавета II обожала в качестве закуски рыбный паштет, который в основном готовили во время ее пребывания в шотландском замке Балморал.

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Рецепт королевского паштета —  любимой закуски Елизаветы II

На приготовление этого блюда вам понадобится менее часа. Оно идеально подойдет как для праздничного стола, так и на семейный обед.

Ингредиенты:

 

Рецепт королевского паштета — любимой закуски Елизаветы II
Рыбный паштет. Фото: google.com

Готовим любимую закуску Елизаветы II пошагово

1. Рыбное мясо следует очистить от кожуры и косточек.

2. В одну миску положите масло комнатной температуры, творог, томатную пасту, влейте лимонный сок.

3. Нарежьте немного вымытого и высушенного укропа и добавьте в миску с другими ингредиентами.

4. В ту же миску высыпьте мясо рыбы, добавьте соль и перец по своему вкусу и взбейте все ингредиенты блендером. Если нет блендера, можно размять все ингредиенты с помощью ступы. Важно, чтобы масса была однородной.

5. Закройте миску с паштетом пищевой пленкой и уберите в холодильник не менее 30 минут.

6. Пока можно подготовить блюдо к подаче. Подсушите кусочки тостового хлеба на сковороде или купите красивые корзиночки (все зависит от ваших предпочтений).

7. Чтобы паштет хорошо выглядел, его можно высадить с помощью кондитерского мешка или сделать кнедли. Украсить блюдо можно свежим чабрецом, базиликом или петрушкой.

Также блюдо можно подать следующим образом: на тарелку выкладываем листья свежего салата, сверху красиво размещаем паштет, украшаем травами и добавляем несколько подсушенных тостов.

Приятного аппетита!

 

Любимая закуска Елизаветы II – рецепт бюджетного рыбного паштета
Рецепт вкусного паштета. Фото: google.com

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