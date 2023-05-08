Любимая закуска Елизаветы II — рецепт бюджетного рыбного паштета

Блюдо с королевским шармом: бюджетный рецепт любимой закуски Елизаветы II
Интерес к британской королевской семье, в частности королеве Елизавете II, никогда не гаснет. Всем интересно узнать, какие у них хобби, чем живут, восхищаются и, конечно, что едят монархи. Несмотря на богатство и аристократичность, нередко на их столе бывают простые блюда из недорогих ингредиентов.
Говорят, что Елизавета II обожала в качестве закуски рыбный паштет, который в основном готовили во время ее пребывания в шотландском замке Балморал.
Это блюдо с королевским шармом можно легко приготовить и у себя дома и поразить им гостей!
Рецепт королевского паштета — любимой закуски Елизаветы II
На приготовление этого блюда вам понадобится менее часа. Оно идеально подойдет как для праздничного стола, так и на семейный обед.
Ингредиенты:
Готовим любимую закуску Елизаветы II пошагово
1. Рыбное мясо следует очистить от кожуры и косточек.
2. В одну миску положите масло комнатной температуры, творог, томатную пасту, влейте лимонный сок.
3. Нарежьте немного вымытого и высушенного укропа и добавьте в миску с другими ингредиентами.
4. В ту же миску высыпьте мясо рыбы, добавьте соль и перец по своему вкусу и взбейте все ингредиенты блендером. Если нет блендера, можно размять все ингредиенты с помощью ступы. Важно, чтобы масса была однородной.
5. Закройте миску с паштетом пищевой пленкой и уберите в холодильник не менее 30 минут.
6. Пока можно подготовить блюдо к подаче. Подсушите кусочки тостового хлеба на сковороде или купите красивые корзиночки (все зависит от ваших предпочтений).
7. Чтобы паштет хорошо выглядел, его можно высадить с помощью кондитерского мешка или сделать кнедли. Украсить блюдо можно свежим чабрецом, базиликом или петрушкой.
Также блюдо можно подать следующим образом: на тарелку выкладываем листья свежего салата, сверху красиво размещаем паштет, украшаем травами и добавляем несколько подсушенных тостов.
Приятного аппетита!
Напомним, мы писали об удивительном рецепте бисквита, который обожала королева Виктория. Несмотря на то, что этот десерт относится к строгой английской кухне Викторианской эпохи, он невероятно нежен и воздушен.
Также мы писали о самой полезной украинской весенней закуске — мачанке с крапивой.