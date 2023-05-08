Як приготувати пончики: рецепт

Як приготувати пончики? Фото: Pexels

Пончики – це тістечко в формі кільця чи кульки, смажене у фритюрі. Пончики можна наповнювати різноманітними начинками, наприклад – джемом або кремом, а також – покривати різними видами глазурі, наприклад – посипанням або цукровою пудрою. І хоча пончики вважаються десертом, насправді їх також можна зробити пікантними додавши такі інгредієнти, як сир або бекон.

Про це пише "УНІАН".

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Інгредієнти

3,5 скл. борошна універсального призначення

1/2 скл. цукрового піску

2 ч.л. швидкорозчинних дріжджів

1/2 ч.л. солі

3/4 скл. підігрітого молока

1/4 скл. розтопленого несолоного вершкового масла

2 великих яйця

1 ч.л. ванільного екстракту

олія для смаження

Доповнення на ваш вибір (наприклад, глазур, цукрова пудра, посипання тощо)

Домашні пончики. Фото: Pexels

Як приготувати рум'яний пончик?

1. У великій мисці змішайте борошно, цукор, дріжджі та сіль.

2. В окремій мисці змішайте тепле молоко, розтоплене масло, яйця та ванільний екстракт.

3. Змішайте вміст двох мисок та мішайте, поки не утвориться тісто. його

4. Викладіть тісто на присипану борошном поверхню та місіть доти, поки воно не стане гладким і еластичним (на це знадобиться близько 5 хвилин).

5. Помістіть тісто в змащену маслом миску, накрийте його чистим кухонним рушником і залиште в теплому місці приблизно на 1 годину (воно має збільшитися вдвічі).

6. Коли тісто підніметься продавіть його та розкачайте приблизно на 1/2 дюйма завтовшки.

7. Використовуйте форму для пончиків або дві круглі формочки для печива різного розміру.

8. Розігрійте олію у великій каструлі або фритюрниці до 190 градусів. Обережно опустіть пончики в гарячу олію, обсмажуючи кожну сторону приблизно 1-2 хвилини до золотистої скоринки.

9. Коли пончики приготуються, вийміть їх з олії шумівкою і покладіть на тарілку, вистелену паперовим рушником. Це потрібно для того, щоб стекла зайва олія.

10. Поки пончики ще теплі, умочіть їх у обрану глазур.

Інгредієнти, трохи терпіння й ще трохи натхнення – і ви точно зможете створити солодкий шедевр просто на власній кухні. До речі, нещодавно ми писали про те, як приготувати салати з черемшею.