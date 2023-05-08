Как приготовить пончики?

Любимый рецепт пончиков американских полицейских с кино
Пончики — это пирожное в форме кольца или шарика, жаренное во фритюре. Пончики можно наполнять разнообразными начинками, например — джемом или кремом, а также — покрывать разными видами глазури, например — посыпкой или сахарной пудрой.
Об этом пишет "УНИАН".
Ингредиенты
- 3,5 ст. муки
- 1/2 ст. сахарного песка
- 2 ч.л. быстрорастворимых дрожжей
- 1/2 ч.л. соли
- 3/4 ст. подогретого молока
- 1/4 ст. растопленного несоленого сливочного масла
- 2 больших яйца
- 1 ч.л. ванильного экстракта
- масло для жарки
- дополнение на ваш выбор (например, глазурь, сахарная пудра, посыпка и т.д.)
Как приготовить пончик?
1. В большой миске смешайте муку, сахар, дрожжи и соль.
2. В отдельной миске смешайте теплое молоко, растопленное масло, яйца и ванильный экстракт.
3. Смешайте содержимое двух мисок и перемешайте, пока масса не станет тестообразной.
4. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность и месите, пока оно не станет гладким и эластичным (на это понадобится около 5 минут).
5. Поместите тесто в смазанную маслом миску, накройте его чистым кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте примерно на 1 час (оно должно увеличиться вдвое).
6. Когда тесто поднимется, продавите его и раскатайте примерно на 1/2 дюйма толщиной.
7. Используйте форму для пончиков или две круглые формочки для печенья разного размера.
8. Разогрейте масло в большой кастрюле или фритюрнице до 190 градусов. Осторожно погрузите пончики в горячее масло, обжаривая каждую сторону примерно 1-2 минуты до золотистой корочки.
9. Когда пончики приготовятся, извлеките их из масла шумовкой и положите на тарелку, выстланную бумажным полотенцем. Это нужно для того, чтобы стекло лишнее масло.
10. Пока пончики еще теплые, обмакните их в выбранную глазурь.
Ингредиенты, чуть-чуть терпения и еще немного вдохновения — и вы точно сможете создать сладкий шедевр прямо на собственной кухне. Кстати, недавно мы писали о том, как приготовить салаты с черемшой.