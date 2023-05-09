Бисквит Кастелла — рецепт, которому уже 500 лет
Бисквит Кастелла, также известный как касутера – это популярный японский бисквит с легкой и рыхлой текстурой. Он настолько вкусен, что его даже не нужно украшать сливками, фруктами или сгущенкой. История пирога уходит в 16 век, ведь именно тогда португальские торговцы представили этот рецепт в Японии. Сегодня касутера стал излюбленным десертом не только в Японии, но и во всем мире.
Об этом написали "Karointhekitchen".
Ингредиенты
• 4 больших яйца
• 1 ст. сахарного песка
• 1 ст. муки для кексов
• 1/4 ч.л. разрыхлителя
• 1/4 ст. меда
• 1 ст.л. растительного масла
• 1 ст.л. мерина (по желанию)
Как приготовить бисквит Кастелла?
- Разогрейте духовку до 160°C и выстелите лист пергаментной бумагой.
- Отделите яичные желтки от белков в две отдельные миски.
- Взбейте яичные желтки и сахар. Взбивать следует до тех пор, пока смесь не станет бледно-желтой и густой.
- Просейте вместе муку для выпечки и разрыхлитель и добавьте их в желточную смесь. Перемешивайте, пока смесь не станет однородной.
- В отдельной миске взбейте яичные белки до твердых пиков.
- Добавьте мед, растительное масло и мерин (если используете) в желточную смесь и перемешайте ее до однородности.
- Аккуратно смешайте яичные белки с этой смесью.
- Вылейте тесто в подготовленную форму для хлеба и осторожно постучите по форме так, чтобы лопнуть все воздушные пузырьки.
- Выпекайте бисквит 45-50 минут или пока зубочистка, вставленная в центр, не получится чистой.
- После выпечки извлеките пирог из духовки и дайте ему полностью остыть.
- После охлаждения извлеките бисквит Кастелла из формы и снимите пергаментную бумагу.
Бисквит Кастелла — это универсальный десерт, идеально подходящий для любого случая – и как десерт к чаю, и как пирог на праздник. Кстати, недавно мы писали о том, как приготовить излюбленный десерт американских полисменов — пончики. Это сытное и питательное лакомство содержит много жиров и углеводов, поэтому считаются идеальным блюдом "в дорогу".