Як приготувати курячі нагетси зі скоринкою – простий рецепт

Смачні курячі нагетси зі скоринкою. Фото: google.com

Іноді хочеться поїсти щось смачненьке, але не витратити на приготування багато часу. Тому ідеальним варіантом стануть хрумкі курячі нагетси, які можна зробити на звичайній сковороді, а щоб зробити їх смачними, потрібно знати, що для цього потрібно та як правильно приготувати.

Рецепт від редакції Новини.LIVE.

Читайте також:

Як приготувати смачні курячі нагетси?

Інгредієнти

Щоб приготувати курячі нагетси, потрібно взяти:

650 г курячого філе;

220 мл рослинної олії;

150 г панірувальних сухарів;

70 мл соєвого соусу;

два яйця;

50 г борошна;

одну чайну ложку сушеного часнику;

0,5 чайної ложки куркуми;

мелений чорний перець (за смаком).

Смачні курячі нагетси зі скоринкою. Фото: google.com

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти куряче філе та ретельно його вимити, висушуючи добре серветками. Після цього слід нарізати куряче м’ясо поперек волокон на маленькі скибочки, які завдовжки становитимуть близько одного сантиметра.

Потім слід взяти маленьку миску та налити туди соєвого соусу. Туди потрібно перекласти нарізану курку, ретельно змішати та залишити на 30 хвилин. Варто зазначити, що кожні десять хвилин потрібно перевертати м’ясо, щоб вона краще просочилося.

Курячі нагетси зі скоринкою. Фото: google.com

Після цього потрібно взяти іншу миску та змішати туди панірувальні сухарі, сушений часник, мелений перець та куркуму. Потім потрібно просіяти на плоску тарілку борошно та у маленькій піалі збити курячі яйця. Взяти сковороду та налити туди небагато олії.

Потім треба занурити кожну скибку м’яса у яйця, обваляти його у борошні та знову макнути у яйця, після чого обваляти у панірувальних сухарях.

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати смачний та запашний десерт Синабон.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати відомий японський десерт, якому 500 років.

Також ми повідомляли про те, як приготувати смачний салат з кропиви та кульбаби.