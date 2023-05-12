Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кухня arrow Як приготувати смачні курячі нагетси зі скоринкою: з цим справиться кожна arrow

Як приготувати смачні курячі нагетси зі скоринкою: з цим справиться кожна

12 травня 2023 19:47
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як приготувати курячі нагетси зі скоринкою – простий рецепт
Смачні курячі нагетси зі скоринкою. Фото: google.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Іноді хочеться поїсти щось смачненьке, але не витратити на приготування багато часу. Тому ідеальним варіантом стануть хрумкі курячі нагетси, які можна зробити на звичайній сковороді, а щоб зробити їх смачними, потрібно знати, що для цього потрібно та як правильно приготувати.

Рецепт від редакції Новини.LIVE.

Читайте також:

Як приготувати смачні курячі нагетси?

Інгредієнти

Щоб приготувати курячі нагетси, потрібно взяти:

  • 650 г курячого філе;
  • 220 мл рослинної олії;
  • 150 г панірувальних сухарів;
  • 70 мл соєвого соусу;
  • два яйця;
  • 50 г борошна;
  • одну чайну ложку сушеного часнику;
  • 0,5 чайної ложки куркуми;
  • мелений чорний перець (за смаком).
Куриные наггетсы
Смачні курячі нагетси зі скоринкою. Фото: google.com

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти куряче філе та ретельно його вимити, висушуючи добре серветками. Після цього слід нарізати куряче м’ясо поперек волокон на маленькі скибочки, які завдовжки становитимуть близько одного сантиметра.

Потім слід взяти маленьку миску та налити туди соєвого соусу. Туди потрібно перекласти нарізану курку, ретельно змішати та залишити на 30 хвилин. Варто зазначити, що кожні десять хвилин потрібно перевертати м’ясо, щоб вона краще просочилося.

Куриные наггетсы
Курячі нагетси зі скоринкою. Фото: google.com

Після цього потрібно взяти іншу миску та змішати туди панірувальні сухарі, сушений часник, мелений перець та куркуму. Потім потрібно просіяти на плоску тарілку борошно та у маленькій піалі збити курячі яйця. Взяти сковороду та налити туди небагато олії.

Потім треба занурити кожну скибку м’яса у яйця, обваляти його у борошні та знову макнути у яйця, після чого обваляти у панірувальних сухарях.

Нагадаємо, ми писали про те, як приготувати смачний та запашний десерт Синабон.

Раніше ми розповідали про те, як приготувати відомий японський десерт, якому 500 років.

Також ми повідомляли про те, як приготувати смачний салат з кропиви та кульбаби.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB