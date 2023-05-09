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Где лучше посадить малину: место, которое поможет получить щедрый урожай

9 мая 2023 15:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Где следует посадить малину – садоводы назвали идеальное место
Место для выращивания малины для обильного урожая. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Опытные садоводы рассказали о том, где следует сажать малину, чтобы она дала хороший и обильный урожай. По их словам, это зависит от того, какое место будет выбрано для посадки, поэтому важно знать, где лучше заняться этим для получения богатого урожая.

Об этом сообщает портал "RHS"

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То, насколько щедрым получится сбор популярной сезонной ягоды, зависит от ряда факторов. В частности, это зависит от того, где хозяева захотят сажать малину. К примеру, если малиновый кустарник растет на месте, которое для него не подходит, то урожай ягод вряд ли будет щедрым.

Но если условия, созданные для выращивания малины, оптимальны для нее, то и урожай получится богатым и щедрым. Поэтому важно выбрать место на участке, где посадить малину, чтобы собрать богатый урожай этой ягоды.

Малина
Щедрый урожай малины на огороде. Фото: Pexels

Какое место следует выбрать для выращивания малины?

Важно, прежде всего, знать, что малину не следует сажать там, где в прошлом сезоне были другие ягоды. Следует подождать, по меньшей мере, четыре года с момента уборки последнего урожая. Садоводы не советуют игнорировать эти правила.

Идеальным местом для выращивания популярной сезонной ягоды станет участок, на котором раньше были посажены овощи. Если растение будет посажено после того, как на этом участке была выращена фасоль, горох, лук, чеснок или кабачки, хозяева смогут собрать обильный урожай малины.

Выращивание малины
Идеальное место для выращивания малины. Фото: Pixabay

Поэтому очень важно выбрать участок в своем огороде, где это растение "приживится" и даст обильный урожай.

Напомним, мы писали о том, что астрологи рассказали о том, каким будет нынешний урожай в Украине.

Раньше мы рассказывали, когда следует сажать картошку на огороде в мае 2023 года.

Также мы сообщали о том, какие цветы в огороде лучше сажать в мае 2023 года.

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