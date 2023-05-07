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Яким буде цьогорічний врожай в Україні: прогноз астролога

7 травня 2023 06:40
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Чи буде цього року врожай - астролог дала прогноз
Овочі цього року обіцяють вродити добре. Фото: gpointstudio/Freepik
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Українці, які хочуть щось виростити на своїй ділянці цього року, можуть сміливо розраховувати на добрий урожай. Такий прогноз дала в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.

"Загалом урожай цього року буде багатий. Цьому сприятиме погода і навіть деякі погодні аномалії", — сказала вона.

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Як зазначає астрологиня, у натальній карті України четвертий дім, пов'язаний із землею, надрами та корисними копалинами, знаходиться у знаку Тельця.

"Це родючість та багатство землі", — пояснила Анастасія Макарова.

Урожай та війна

На жаль, значна частина родючих земель зараз перебуває під окупацією, і цього року українці навряд чи там щось зможуть вирощувати. За прогнозом астрологині, така ситуація триватиме щонайменше до кінця 2024 року.

"Справа не стільки у звільненні території, скільки в очищенні її від військового сміття та відновлення її придатності для посівів. Астрологічно ситуація виглядає так: четвертим домом — домом Землі — у нас зараз проходить Уран, який в одному зі своїх значень символізує нестійке становище щодо території", — сказала Макарова.

Зз іншого боку, наприкінці весни та протягом літа у четвертому домі буде сприятливий аспект групи планет, який дасть українцям багатий урожай навіть попри відібрані території, стверджує астрологиня.

"У будь-якому разі, я раджу нашим співвітчизникам не забувати про городи ще й тому, що в недалекому майбутньому дуже ймовірний стрибок інфляції та різке подорожчання продуктів", — попередила Анастасія Макарова.

Нагадаємо, раніше астрологиня дала детальний прогноз можливих обстрілів території України у травні.

Також Анастасія Макарова розповіла про основні астрологічні події, які нас чекають цього року, та їхній вплив на долю нашої країни.

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