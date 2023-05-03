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"Зачепить одеський напрямок": астрологиня назвала ймовірні дати обстрілів у травні

3 травня 2023 23:40
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Прогноз обстрілів України - астрологиня назвала дати на травень
Запуск російської ракети класу "Калібр". Фото: РИА "Новости"
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Поєднання Сонця з Ураном активізує в гороскопі Україні тему небезпеки, пов’язаної з повітрям, — зокрема, інтенсивних ракетних обстрілів. Про це повідомила в ексклюзивному коментары Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.

Коли чекати нових повітряних тривог

За прогнозом Макарової, найймовірнішими датами масованих ракетних обстрілів є перші числа місяця — особливо 5 та 6 травня.

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"Далі, ближче до 9 травня на ситуацію впливатиме поєднання транзитного Сонця із транзитним Ураном. Загалом, це явище недовготривале, хоча Уран — планета, яка дуже повільно рухається і робить напружений аспект до Місяця в натальній карті України (цей аспект теж пов'язаний із обстрілами, і він, нажаль, точно триватиме протягом всього 2023 року). Однак поєднання Урана з Сонцем активізує тему обстрілів, особливо з повітря, тому що Уран керує знаком Водолія, який відноситься до повітряної стихії", — пояснила астрологиня.

Також поєднання Сонце — Уран стосуватиметься четвертого дому гороскопу нашої країни — теми землі та території.

"По суті, це боротьба за наші кордони", — уточнила Макарова.

Друга половина травня

Крім того, існує велика ймовірність масованих обстрілів у період з 16 по 19 травня, 21 травня та 30 травня. Найбільше потерпатимуть від ракетних атак східні та південні регіони — Дніпропетровська та Запорізька області, попереджує астрологиня.

"Також це зачепить одеський напрямок, Київ та Львів", — сказала вона.

Відповідь окупантам

Водночас Україна теж має шанс нанести удар по стратегічних цілях окупантів на території РФ та тимчасово окупованих регіонів.

"Зараз Україна буде активізувати свої сили у напрямку Криму, але ці удари будуть нечастими. Річ у тому, що контрнаступ буде складним для нас — але і для Росії теж. І у даному випадку Україні доведеться розраховувати більше на себе, ніж на партнерів. Партнери, як я і казала в попередніх прогнозах, нам допомагатимуть, але будуть ставити все більш жорсткі умови", — зазначила астрологиня.

Тому успішність контрнаступу у багато чому буде залежати від ефективності дій української влади.

"Володимиру Зеленському (а судячи з прогнозу щодо його президентства, у нас є ймовірність зміни влади у 2024 році) доведеться докласти багато зусиль, а також розібратися із ситуацією у самій країні, щоб люди буди об’єднані, а не навпаки", — прогнозує Анастасія Макарова.

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