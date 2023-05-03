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"Затронет одесское направление": астролог назвала вероятные даты обстрелов в мае

3 мая 2023 23:40
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Прогноз обстрелов Украины – астролог назвала даты на май
Запуск россійской ракеты класса "Калибр". Фото: РИА "Новости"
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Соединение Солнца с Ураном активизирует в гороскопе Украины тему опасности, связанной с воздухом, — в частности, интенсивных ракетных обстрелов. Об этом сообщила в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

Когда ждать новых воздушных тревог

Согласно прогнозу Макаровой, наиболее вероятными датами массированных ракетных обстрелов являются первые числа месяца, особенно 5 и 6 мая.

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"Далее, ближе к 9 мая на ситуацию будет влиять соединение транзитного Солнца с транзитным Ураном. В целом, это явление непродолжительное, хотя Уран — очень медленно движущаяся планета, которая создает напряженный аспект к Луне в натальной карте Украины (этот аспект тоже связан с обстрелами, и он, к сожалению, будет продолжаться в течение всего 2023 года). Однако соединение Урана с Солнцем активизирует тему обстрелов, особенно с воздуха, потому что Уран управляет знаком Водолея, который относится к воздушной стихии", — пояснила астролог.

Также сочетание Солнце-Уран будет касаться четвертого дома гороскопа нашей страны — темы земли и территорий.

"По сути, это борьба за наши границы", — уточнила Макарова.

Вторая половина мая

Кроме того, существует большая вероятность массированных обстрелов в период с 16 по 19 мая, 21 мая и 30 мая. Больше всего будут подвергаться ракетным атакам восточные и южные регионы — Днепропетровская и Запорожская области, предупреждает астролог.

"Также это затронет одесское направление, Киев и Львов", — сказала она.

Ответ оккупантам

В то же время у Украины тоже есть шанс нанести удар по стратегическим целям оккупантов на территории РФ и временно оккупированных регионов.

"Сейчас Украина будет активизировать свои силы в направлении Крыма, но эти удары будут нечастыми. Дело в том, что контрнаступление будет сложным для нас — но и для России тоже. И в данном случае Украине придется рассчитывать больше на себя, чем на партнеров. Партнеры, как я и говорила в предыдущих прогнозах, будут нам помогать, но будут ставить все более жесткие условия", — отметила астролог.

Поэтому успешность контрнаступления во многом будет зависеть от эффективности действий украинской власти.

"Владимиру Зеленскому (а судя по прогнозу относительно его президентству, у нас есть вероятность смены власти в 2024 году) придется приложить много усилий, а также разобраться с ситуацией в самой стране, чтобы люди были объединены, а не наоборот", — прогнозирует Анастасия Макарова.

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