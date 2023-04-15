Сонячне затемнення 20 квітня вплине на долю України, - астролог

На території нашої країни затемнення видно не буде, проте воно позначиться на долі держави

У четвер, 20 квітня, на нас чекає чергове сонячне затемнення. Його можна буде спостерігати у Південній та Східній Азії, Австралії, регіонах Тихого та Індійського океанів, проте з астрологічної точки зору воно позначиться не лише на долі цих країн, а й на долі України.

Цикл завдовжки 18 років

Як пояснила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE українська астрологиня Анастасія Макарова, сонячне затемнення 20 квітня відноситься до так званих гібридних. Це означає, що затемнення починається і закінчується як повне (з Землі це виглядає як чорний місячний диск, оточений короною сонячних променів), а в середині протікає як кільцеподібне (чорний місячний диск на тлі більшого сонячного диска).

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"В астрономії та астрології існує таке поняття як сарос. Сарос — це інтервал часу, через який сонячні або місячні затемнення повторюються в певній періодичності. Затемнення 20 квітня 2023 є повторенням через сарос гібридного сонячного затемнення 8 квітня 2005 року. Наступне затемнення такого саросу відбудеться ще через 18 років — 30 квітня 2041 року", — розповіла Макарова.

Анастасія Макарова

Що принесло нам гібридне затемнення минулого разу

Як наголошує астрологиня, "попередник" нинішнього затемнення — гібридне затемнення 2005 року — мав не дуже позитивний вплив на соціально-економічне становище в Україні.

"2005 рік запам'ятався багатьма подіями: початок президентства Ющенка, перебування Юлії Тимошенко на посаді прем'єр-міністра, а також різке падіння економіки. Якщо період з 1999 по 2004 роки розглядають як період стабілізації виробництва та економічного зростання, то 2005 рік таким назвати вже було складно. Як ми пам'ятаємо, він ознаменувався політичною нестабільністю, необхідністю вирішувати соціальні питання та спадом макроекономічних показників", — нагадала Анастасія Макарова.

Прогноз на майбутнє

Що стосується гібридного затемнення у 2023 році, то воно значною мірою позначиться на міжнародних переговорах та проектах, наголошує астрологиня.

"Головною темою цих переговорів, звісно, буде військове забезпечення України. Також це торкнеться теми генофонду нашого народу: з великою ймовірністю, 2023 рік стане роком зміни у законодавстві щодо дітей, сімейних цінностей, нововведень, щодо самого інституту сім'ї та шлюбу. Також не виключена поява нових законодавчих розробок щодо теми дітонародження", — прогнозує астролог.

Нагадаємо, у 2023 році на нас чекають ще кілька цікавих астрономічних подій — у тому числі, повне сонячне затемнення у жовтні. Також на початку цього року відбулася так звана "петля Марса", яка сильно впливає на воєнні дії та конфлікти між країнами.