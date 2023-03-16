Сонячні та місячні затемнення 2023 — дати та вплив на людей

Зазвичай затемнення йдуть парами, які ще називають коридорами затемнень

Надзвичайно цікаві й в певному сенсі загадкові явища природи — сонячні та місячні затемнення. Вони здавна заворожували та навіть лякали людей. Наші предки надавали цим подіям великого значення, а астрологи пов'язували їх з різними подіями як позитивними, так і не дуже.

У 2023 році прогнозують чотири затемнення: два сонячних та два місячних. Розповідаємо, коли їх чекати, як вони впливатимуть на людей та чого слід остерігатися.

Коли сонячні та місячні затемнення у 2023 році — дати

Варто зазначити, що, як правило, затемнення йдуть парами, які ще називають коридорами затемнень. Зазвичай вони відбуваються у проміжку близько двох тижнів.

Коридор затемнень — це період від Повного місяця до Нового місяця або навпаки. Сонячне затемнення відбувається у Повню, а Місячне затемнення — на Новий місяць.

У цьому році ці природні явища можна буде спостерігати у наступні дати:

20 квітня — сонячне затемнення;

5 травня — місячне затемнення;

14 жовтня — сонячне затемнення;

28 жовтня — місячне затемнення.

Де можна буде спостерігати сонячні та місячні затемнення у 2023 році

Сонячне затемнення 20 квітня 2023 року — це гібридне (повне/кільцеподібне) сонячне затемнення, яке найкраще буде видно в східній частині Індійського океану, Австралії, Східному Тиморі, Індонезії та західній частині Тихого океану. Максимальна фаза затемнення складе 1.0132, а максимальна тривалість повної фази — 1 хв. 16 сек. Це затемнення є повторенням повного сонячного затемнення 8 квітня 2005. Наступне затемнення такого типу відбудеться 30 квітня 2041 року.

Місячне затемнення, яке відбудеться 5 травня 2023 року. Це буде напівтіньове місячне затемнення. Його буде видно в росії, Азії, Австралії, Європі, Африці.

В суботу, 14 жовтня, відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення. Воно відбувається, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем, таким чином повністю або частково закриваючи зображення Сонця для глядача на Землі. Кільцеподібне сонячне затемнення відбувається, коли видимий діаметр Місяця менший за діаметр Сонця, блокуючи більшу частину сонячного світла та змушуючи Сонце виглядати як кільце.

У суботу, 28 жовтня 2023 року, відбудеться часткове місячне затемнення. Воно буде повністю видиме над Європою та більшою частиною Азії та Африки, буде видно підйом над крайньою східною Америкою та захід над Австралією.

Затемнення — що каже міфологія

У багатьох культурах світу сонячні та місячні затемнення сприймалися як негативні події, які загрожують усьому живому різними негараздами та катастрофами.

У міфології затемнення пов'язували із боротьбою вищих сил. Повір'я одних народів вимагали повної тиші й бездіяльності під час затемнень, інших, навпаки, активних езотеричних дій для допомоги світлим силам.

Як пояснюють експерти, люди вороже ставилися до таких явищ, оскільки їх можна було споглядати досить рідко.

Затемнення — що говорить астрологія та езотерика

Багато сучасних астрологів стверджують, що під час затемнень можна змінювати свою долю. Проте за своєю енергетикою вони досить небезпечні й можуть приносити погане самопочуття, дратівливість і тяжкий емоційний стан.

Астрологи радять цей період проживати спокійно, в гармонії із собою та зі світом, вести скромний спосіб життя. Дотримуватися більше простих духовних практик у вигляді посту, молитви та звичайної праці.

Езотерики вважають, що затемнення Місяця — це час для кульмінації якихось ситуацій, а також завершення чогось важливого у житті людини. А сонячні затемнення є провісниками нових починань. Своєрідна темрява Сонця — це час для старту нових починань.

Як сонячні затемнення впливають на людину

На думку астрологів, під час сонячних затемнень людина втрачає здатність чітко мислити та виважено вчиняти якісь дії та вчинки. У цей час може з'явитися безсоння, дуже часто загострюються страхи. Не рідко виникає дратівливість або навпаки апатія.

Також підвищується ризик серцево-судинних захворювань. Відбувається посилення напруженості та стресів у відносинах між людьми та у суспільстві, зростання радикальних тенденцій у світі.

В момент сонячного затемнення краще відкласти всі важливі справи, особливо пов'язані з грошима.

Як місячні затемнення впливають на людину

Під час місячних затемнень люди можуть відчувати незрозуміле занепокоєння, тривогу, недовірливість, пригніченість або, навпаки, підвищену збудливість, агресивність, незадоволення. Тут усе залежить від індивідуального сприйняття.

Затемнення 2023 — що не можна робити

Найбільш несприятливими датами є кілька днів до початку затемнення, дні самого затемнення та кілька днів після. Період між ними впливає на людей суто індивідуально. Втім, є загальні рекомендації, чого все ж не варто робити у цей проміжок часу:

не варто починати нові справи та проєкти;

планувати переїзди або переїжджати;

починати ремонт;

ухвалювати важливі рішення;

влаштовуватися на нову роботу;

підписувати важливі документи;

брати в борг і позичати гроші;

брати участь у конфліктах;

вестись на провокації;

призначати на ці дати важливі хірургічні операції.

Нагадаємо, ми писали, що нещодавно астрофотограф зі США Ендрю Маккарті зробив дивовижний знімок Місяця. Він показав, як виглядає єдиний природний супутник планети Земля у високій роздільній здатності.