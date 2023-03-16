Солнечные и лунные затмения 2023 — даты и влияние на людей

Обычно затемнения идут парами, которые еще называют коридорами затемнений

Чрезвычайно интересны и в некотором смысле загадочны явления природы — солнечные и лунные затмения. Они издавна завораживали и пугали людей. Наши предки придавали этим событиям большое значение, а астрологи связывали их с разными событиями как положительными, так и не очень.

В 2023 году прогнозируют четыре затмения: два солнечных и два лунных. Рассказываем, когда их ждать, как они будут влиять на людей и чего следует остерегаться.

Когда солнечные и лунные затмения в 2023 году — даты

Следует отметить, что, как правило, затемнения идут парами, которые еще называют коридорами затемнений. Обычно они проходят в промежутке около двух недель.

Коридор затемнений — это период от Полнолуния до Нового месяца или наоборот. Солнечное затмение происходит в Полнолуние, а Лунное затмение — на Новый месяц.

В этом году эти природные явления можно будет наблюдать в следующие даты:

20 апреля — солнечное затмение;

5 мая — лунное затмение;

14 октября — солнечное затмение;

28 октября — лунное затмение.

Где можно будет наблюдать солнечные и лунные затмения в 2023 году

Солнечное затмение 20 апреля 2023 года — это гибридное (полное/кольцеобразное) солнечное затмение, которое лучше всего будет видно в восточной части Индийского океана, Австралии, Восточном Тиморе, Индонезии и западной части Тихого океана. Максимальная фаза затемнения составит 1.0132, а максимальная продолжительность полной фазы — 1 мин. 16 сек. Это затмение является повторением полного солнечного затмения 8 апреля 2005 года. Следующее затмение такого типа произойдет 30 апреля 2041 года.

Лунное затмение, которое произойдет 5 мая 2023 года. Это будет полутеневое лунное затмение. Он будет виден в России, Азии, Австралии, Европе, Африке.

В субботу, 14 октября, произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Она происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, таким образом полностью или частично закрывая изображение Солнца для зрителя на Земле. Кольцеобразное солнечное затмение происходит, когда видимый диаметр Луны меньше диаметра Солнца, блокируя большую часть солнечного света и заставляя Солнце выглядеть как кольцо.

В субботу, 28 октября 2023 года, произойдет частичное лунное затмение. Оно будет полностью видно над Европой и большей частью Азии и Африки, будет виден подъем над крайней восточной Америкой и запад над Австралией.

Затмение — что говорит мифология

Во многих культурах мира солнечные и лунные затмения воспринимались как негативные события, угрожающие всему живому разными неурядицами и катастрофами.

В мифологии затмение связывалось с борьбой высших сил. Поверья одних народов требовали полной тишины и бездействия во время затемнений, других, напротив, активных эзотерических действий для помощи светлым силам.

Как объясняют эксперты, люди враждебно относились к таким явлениям, поскольку их можно было созерцать довольно редко.

Затемнение — говорящая астрология и эзотерика

Многие современные астрологи утверждают, что во время затемнений можно изменять свою судьбу. Однако по своей энергетике они достаточно опасны и могут приносить плохое самочувствие, раздражительность и тяжелое эмоциональное состояние.

Астрологи советуют этот период проживать спокойно, в гармонии с собой и миром, вести скромный образ жизни. Следовать более простым духовным практикам в виде поста, молитвы и обычного труда.

Эзотерики считают, что затмение Луны — это время для кульминации каких-либо ситуаций, а также для завершения чего-то важного в жизни человека. А солнечные затмения являются предвестниками новых начинаний. Своеобразная тьма Солнца — это время для старта новых начинаний.

Как солнечные затмения влияют на человека

По мнению астрологов, во время солнечных затмений человек теряет способность четко мыслить и вчинять какие-то действия и поступки. В это время может появиться бессонница, очень часто обостряются страхи. Нередко возникает раздражительность или наоборот апатия.

Также повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Происходит усиление напряженности и стрессов в отношениях между людьми и в обществе, рост радикальных тенденций в мире.

В момент солнечного затмения лучше отложить все важные дела, особенно связанные с деньгами.

Как лунные затмения влияют на человека

Во время лунных затмений люди могут испытывать непонятную обеспокоенность, тревогу, мнительность, подавленность или, наоборот, повышенную возбудимость, агрессивность, неудовольствие. Здесь все зависит от индивидуального восприятия.

Затемнение 2023 — что нельзя делать

Наиболее неблагоприятными датами являются несколько дней до затмения, дни самого затмения и несколько дней после. Период между ними оказывает влияние на людей сугубо индивидуально. Впрочем, есть общие рекомендации, чего все же не стоит делать в этот промежуток времени:

не следует начинать новые дела и проекты;

планировать переезды или переезжать;

начинать ремонт;

принимать важные решения;

устраиваться на новую работу;

подписывать важные документы;

брать взаймы и одалживать деньги;

участвовать в конфликтах;

вестись на провокации;

назначать на эти даты важные хирургические операции.

Напомним, мы писали, что недавно астрофотограф из США Эндрю Маккарти сделал удивительный снимок Луны. Он показал, как выглядит единственный естественный спутник планеты Земля в высоком разрешении.