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Что принесет Украине солнечное затмение в апреле: комментарий астролога

15 апреля 2023 08:10
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Солнечное затмение 20 апреля повлияет на судьбу Украины, - астролог
На территории нашей страны затмения видно не будет, однако оно отразится на судьбе государства
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

В четверг, 20 апреля, нас ждет очередное солнечное затмение. Его можно будет наблюдать в Южной и Восточной Азии, Австралии, регионах Тихого и Индийского океанов, однако с астрологической точки зрения оно отразится не только на судьбах этих стран, но и на судьбе Украины.

Цикл длиной в 18 лет

Как объяснила в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE украинский астролог Анастасия Макарова, солнечное затмение 20 апреля относится к так называемым гибридным.  Это означает, что затмение начинается и заканчивается как полное (с Земли это выглядит как черный лунный диск, окруженный короной солнечных лучей), а в середине протекает как кольцеобразное (черный лунный диск на фоне более крупного солнечного диска).

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"В астрономии и астрологии существует такое понятие как сарос. Сарос — это интервал времени, через который солнечные или лунные затмения повторяются в определенной периодичности. Затмение 20 апреля 2023 года является повторением через сарос гибридного солнечного затмения 8 апреля 2005 года. Следующее затмение данного сароса произойдет еще через 18 лет — 30 апреля 2041 года", — рассказала Макарова.

Анастасія Макарова
Анастасия Макарова

Что принесло нам гибридное затмение в прошлый раз

Как подчеркивает астролог, "предшественник" нынешнего затмения — гибридное затмение 2005 года — оказал не самое положительное влияние на социально-экономическое положение в Украине.

"2005 год запомнился многими событиями: начало президентства Ющенко, пребывание Юлии Тимошенко на посту премьер-министра, а также резкое падение экономики. Если период с 1999-го по 2004-й годы рассматривают как период стабилизации производства и экономического роста, то 2005 год таким назвать уже было сложно. Как мы помним, он ознаменовался политической нестабильностью, необходимостью решать социальные вопросы и спадом макроэкономических показателей", — напомнила Анастасия Макарова.

Прогноз на будущее

Что касается гибридного затмения в 2023 году, то оно в значительной степени отразится на международных переговорах и проектах, подчеркивает астролог.

"Главной темой этих переговоров, конечно, будет военное обеспечение Украины. Также это затронет тему генофонда нашего народа: с большой вероятностью, 2023 год станет годом изменения в законодательстве относительно детей, семейных ценностей, нововведений относительно самого института семьи и брака. Также не исключено появление новых законодательных разработок относительно темы деторождения", — прогнозирует астролог.

Напомним, в 2023 году нас ожидают еще несколько интересных астрономических событий — в том числе, полное солнечное затмение в октябре. Также в начале этого года произошла так называемая "петля Марса", оказывающая сильное влияние на военные действия и конфликты между странами.

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