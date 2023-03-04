Ретроградний Юпітер-2023 та гібридне затемнення

Астрологиня проаналізувала найзначніші астрономічні події та пояснила, що вони означають для України

Відома українська астрологиня Анастасія Макарова проаналізувала найзначніші астрономічні події 2023 року. Про те, як вплинуть на Україну та інші країни світу, вона розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

20 квітня: гібридне сонячне затемнення

Гібридне затемнення поєднує в собі два види затемнень — повне та кільцеподібне. Для земного спостерігача повне затемнення виглядає як чорний місячний диск, оточений короною сонячних променів. Якщо Місяць знаходиться трохи далі від нашої планети (це відбувається через витягнутість його орбіти), то із Землі він виглядатиме як чорний диск на тлі більшого сонячного диска. Таке затемнення називають кільцеподібним.

Іноді обидва види затемнення поєднуються. У таких випадках затемнення починається і закінчується як кільцеподібне, а в середині протікає як повне. Це досить рідкісне явище: у цьому столітті гібридних затемнень лише сім, однак два з них ми вже спостерігали — у квітні 2005 року та у листопаді 2013-го.

Для України гібридне затемнення-2023 торкнеться теми контактів, зв'язків і переговорів, пояснює Анастасія Макарова.

Анастасія Макарова

17 травня: покриття Юпітера Місяцем

Це рідкісне явище, коли Місяць із точки зору земного спостерігача проходить перед Юпітером.

"Яскрава планета зникне за практично невидимим місячним диском і через годину знову з'явиться в небі. Цього року цю унікальну подію можна буде побачити в небі над Європою та Америкою. Для України вона провіщає зміцнення зв'язків із партнерами та посилення міжнародної підтримки", — каже астрологиня.

27 серпня: протистояння Сатурна

Щороку Земля опиняється між Сатурном і Сонцем. Таке розташування називається протистоянням: планета займає на небі становище, протилежне Сонцю, і коли Сонце сідає на заході, Сатурн сходить на сході. Цього року це явище можна буде спостерігати 27 серпня.

"Для України протистояння Сатурна в 2023 році — це дуже складний аспект, який ускладнює фінансову допомогу і ставить під загрозу виконання обіцянок партнерами", — попередила Анастасія Макарова.

31 серпня: супермісяць — найбільший повний Місяць у 2023 році

У цей день Місяць підійде на мінімальну відстань до Землі, і ми побачимо найбільший і найяскравіший повний місяць цього року. Таке явище називають супермісяцем, або Блакитним Місяцем.

Україні супермісяць-2023 обіцяє несподівані цікаві ідеї від партнерів, каже астрологиня.

14 жовтня: кільцеподібне сонячне затемнення

Ще одне сонячне затемнення цього року у жовтні можна буде побачити на території Північної та Південної Америки.

"Це затемнення буде дуже значущим для цих регіонів. Для кожної країни цієї частини світу воно відіграє свою роль — залежно від гороскопу держави", — зазначає астрологиня.

Ретроградний Юпітер

Загалом аж до кінця року 31 грудня 2023 року триватиме ретроградний рух Юпітера, який розпочався у 2022 році.

"Це говорить про повернення певних соціальних подій, опрацювання проектів, у тому числі політичних моментів", — пояснила Анастасія Макарова.

Фото: freepik.com