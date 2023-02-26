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"Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

26 лютого 2023 18:00
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
У 2023 році у світі спалахнуть нові війни - астрологічний прогноз
Перехід Плутона до знаку Водолія тягне за собою глобальну трансформацію світового порядку
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

2023 рік пройде під знаком суперництва США та росії, які будуть долучатися до майбутніх та вже існуючих у світі військових конфліктів. Такий прогноз озвучила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE українська астрологиня Анастасія Макарова. 

"Зараз у всьому світі йде перебудова концепцій та методів правління. Це пов’язано, у тому числі, з переходом Плутона до знаку Водолія, який триватиме протягом 2023 року і завершиться у 2024-му. Тому основними діючими особами на світовій арені у цей період будуть росія, на яку чекає зміна влади, і Сполучені Штати", — сказала астрологиня.

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За її словами, найближчими роками у США також може змінитися не лише влада, а й сама система керування країною.

Анастасія Макарова
Анастасія Макарова

"Тут слід згадати, що Плутон символізує не тільки трансформацію, але і світові соціальні процеси. Треба зазначити, що ця планета відігравала значну роль в обох світових війнах та інших глобальних потрясіннях. Наприклад, ще задовго до перебудови у СРСР астрологи зі світовими іменами попереджували, що у 1985 — 1987 роках, коли Плутон у Скорпіоні зробить певні аспекти, відбудуться фундаментальні зміни, які торкнуться трансформації у колективі в цей період", — пояснила Анастасія Макарова.

За її прогнозом, найближчі два роки значним чином відіб’ються на таємних та закордонних зв’язках президента Джо Байдена, а також на його психологічному стані. 

"До речі, суто з астрологічної точки зору більш вдалим президентом для народу США був би не Байден, а Дональд Трамп. Зазначу і ще одну цікаву паралель: візуально та за манерою спілкування Трамп дещо нагадує Бориса Джонсона — це пов’язано з деякими схожими конфігураціями у їхніх натальних картах. Як і Джонсон, Трамп не залишився би осторонь щодо України, але сталося так як сталося", — констатувала астрологиня.

Вона прогнозує, що у найближчому майбутньому США використовуватиме всі методи для домінування у світі.

"Вони долучатимуться до всіх військових конфліктів, до яких останнім часом вони мали стосунок. Так само буде робити і рф. До кінця 2024 року ми точно побачимо декілька загострень конфліктів, у тому числі і в східних регіонах", — сказала Макарова.

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

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