У 2023 році у світі спалахнуть нові війни - астрологічний прогноз

Перехід Плутона до знаку Водолія тягне за собою глобальну трансформацію світового порядку

2023 рік пройде під знаком суперництва США та росії, які будуть долучатися до майбутніх та вже існуючих у світі військових конфліктів. Такий прогноз озвучила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE українська астрологиня Анастасія Макарова.

"Зараз у всьому світі йде перебудова концепцій та методів правління. Це пов’язано, у тому числі, з переходом Плутона до знаку Водолія, який триватиме протягом 2023 року і завершиться у 2024-му. Тому основними діючими особами на світовій арені у цей період будуть росія, на яку чекає зміна влади, і Сполучені Штати", — сказала астрологиня.

За її словами, найближчими роками у США також може змінитися не лише влада, а й сама система керування країною.

Анастасія Макарова

"Тут слід згадати, що Плутон символізує не тільки трансформацію, але і світові соціальні процеси. Треба зазначити, що ця планета відігравала значну роль в обох світових війнах та інших глобальних потрясіннях. Наприклад, ще задовго до перебудови у СРСР астрологи зі світовими іменами попереджували, що у 1985 — 1987 роках, коли Плутон у Скорпіоні зробить певні аспекти, відбудуться фундаментальні зміни, які торкнуться трансформації у колективі в цей період", — пояснила Анастасія Макарова.

За її прогнозом, найближчі два роки значним чином відіб’ються на таємних та закордонних зв’язках президента Джо Байдена, а також на його психологічному стані.

"До речі, суто з астрологічної точки зору більш вдалим президентом для народу США був би не Байден, а Дональд Трамп. Зазначу і ще одну цікаву паралель: візуально та за манерою спілкування Трамп дещо нагадує Бориса Джонсона — це пов’язано з деякими схожими конфігураціями у їхніх натальних картах. Як і Джонсон, Трамп не залишився би осторонь щодо України, але сталося так як сталося", — констатувала астрологиня.

Вона прогнозує, що у найближчому майбутньому США використовуватиме всі методи для домінування у світі.

"Вони долучатимуться до всіх військових конфліктів, до яких останнім часом вони мали стосунок. Так само буде робити і рф. До кінця 2024 року ми точно побачимо декілька загострень конфліктів, у тому числі і в східних регіонах", — сказала Макарова.

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein