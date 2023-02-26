В 2023 году в мире вспыхнут новые войны – астрологический прогноз

"Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США
2023 год пройдет под знаком соперничества США и россии, которые будут присоединяться к будущим и уже существующим в мире военным конфликтам. Такой прогноз озвучила в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE украинский астролог Анастасия Макарова.
"Сейчас во всем мире идет перестройка концепций и методов правления. Это связано, в том числе, с переходом Плутона в знак Водолея, который будет продолжаться в 2023 году и закончится в 2024-м. Поэтому основными действующими лицами на мировой арене в этот период будут россия, которую ждет смена власти, и Соединенные Штаты", — сказала астролог.
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По ее словам, в ближайшие годы в США также может смениться не только власть, но и сама система управления страной.
"Здесь следует упомянуть, что Плутон символизирует не только трансформацию, но и мировые социальные процессы. Стоит отметить, что эта планета играла значительную роль в обеих мировых войнах и других глобальных потрясениях. Например, еще задолго до перестройки в СССР астрологи с мировыми именами предупреждали, что в 1985 —1987 годах, когда Плутон в Скорпионе совершит определенные аспекты, произойдут фундаментальные изменения, которые коснутся трансформации в коллективе в этот период», — пояснила Анастасия Макарова.
Согласно ее прогнозу, ближайшие два года значительным образом отразятся на секретных и зарубежных связях президента Джо Байдена, а также на его психологическом состоянии.
"Кстати, чисто с астрологической точки зрения более удачным президентом для народа США был бы не Байден, а Дональд Трамп. Отмечу и еще одну интересную параллель: визуально и по манере общения Трамп несколько напоминает Бориса Джонсона — это связано с некоторыми сходными конфигурациями в их натальных картах. Как и Джонсон, Трамп не остался бы в стороне относительно Украины, но произошло так, как произошло", — констатировала астролог.
Она прогнозирует, что в ближайшем будущем США будут использовать все методы для доминирования в мире.
"Они будут присоединяться ко всем военным конфликтам, к которым в последнее время имели отношение. Так же будет поступать и рф. К концу 2024 года мы точно увидим несколько обострений конфликтов, в том числе и в восточных регионах", — сказала Макарова.
Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein