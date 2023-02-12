Плани путіна на 24 лютого - астрологічний прогноз

Що готує путін для України до 24 лютого: астрологічний прогноз
Путін може готувати неприємний сюрприз для України на річницю початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це розповіла в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE українська астрологиня Анастасія Макарова.
"Він дуже символічно ставиться до дат, тому плани на 24 лютого у нього, звісно, є. Ідеальним варіантом для москви було б підписання угоди щодо Донбасу", — сказала вона.
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На думку астрологині, війна не завершиться повною капітуляцією російської федерації.
"Частково вона все одно завершиться певними угодами. Але керівництво нашої країни має зробити висновки, у тому числі, щодо людей, які зрадили і призвели до цієї ситуації з 2014 року. Астрологічно ми не можемо сказати, що вся ця ситуація повністю створена росією. Це почалось, по суті, у 2013 році, коли ми побачили велику зраду зі сторони наших керівників. Якщо ці люди будуть мати перевагу при владі, ми маємо усвідомлювати, що через певний час — може навіть через багато років — ситуація може повторитись", — попереджує Макарова.
Ядерного удару не буде
Утім, навіть загнаний у кут, путін навряд чи наважиться натиснути на ядерну кнопку.
"Така ймовірність дуже маленька. На початку війни я вже зазначала, що не бачу ядерної загрози у 2022 році, і поки що не бачу її й зараз — принаймні до літа 2023-го. Також можу заспокоїти: вибухів на Запорізькій та Чорнобильській АЕС теж не буде", — сказала астрологиня.
Нагадаємо, за попередніми астрологічними прогнозами, 2023 рік має стати переломним у долі України та росії. При цьому для рф особливо небезпечним буде травень, зазначає астрологиня.
Також Анастасія Макарова напророчила, хто може прийти на заміну путіну.
Фото: Ilya Pitalyov/REUTERS