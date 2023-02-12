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Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

12 февраля 2023 18:00
оновлено: 14:22
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Планы путина на 24 февраля - астрологический прогноз
Кремлевский диктатор очень внимательно относится к круглым датам, предупреждает астролог
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Путин может готовить неприятный сюрприз для Украины к годовщине начала полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом рассказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE украинский астролог Анастасия Макарова.

"Он очень символически относится к датам, поэтому планы на 24 февраля у него, конечно, есть. Идеальным вариантом для москвы было бы подписание соглашения по Донбассу", — сказала она.

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По мнению астролога, война не закончится полной капитуляцией российской федерации.

Астролог Анастасия Макарова
Анастасия Макарова

"Частично она все равно завершится определенными соглашениями. Но руководство нашей страны должно сделать выводы, в том числе относительно людей, которые предали и привели к этой ситуации с 2014 года. Астрологически мы не можем сказать, что вся эта ситуация полностью создана россией. Это началось, по сути, в 2013 году, когда мы увидели большое предательство со стороны наших руководителей. Если у этих люди будет преимущество во власти, мы должны осознавать, что через некоторое время — может быть, даже через много лет — ситуация может повториться", — предупреждает Макарова.

Ядерного удара не будет

Впрочем, даже загнанный в угол путин вряд ли решится нажать на ядерную кнопку.

"Такая вероятность очень мала. В начале войны я уже отмечала, что не вижу ядерной угрозы в 2022 году, и пока что не вижу ее и сейчас — по крайней мере, до лета 2023-го. Также могу успокоить: взрывов на Запорожской и Чернобыльской АЭС тоже не будет", — сказала астролог.

Напомним, по предварительным астрологическим прогнозам, 2023 год должен стать переломным в судьбе Украины и россии. При этом для рф особенно опасным будет май, отмечает астролог.

Также Анастасия Макарова предсказала, кто может прийти на смену путину.

Фото: Ilya Pitalyov/REUTERS

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