Ретроградный Юпитер-2023 и гибридное затмение

Астролог проанализировала самые значимые астрономические события и объяснила, что они значат для Украины

Известный украинский астролог Анастасия Макарова проанализировала самые значимые астрономические события 2023 года. О том, какое влияние они окажут на Украину и другие страны мира, она рассказала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE.

20 апреля: гибридное солнечное затмение

Гибридное затмение сочетает в себе два вида затмений — полное и кольцеобразное. Для земного наблюдателя полное затмение выглядит как черный лунный диск, окруженный короной солнечных лучей. Если Луна находится чуть дальше от нашей планеты (это происходит из-за вытянутости ее орбиты), то с Земли она будет выглядеть как черный диск на фоне более крупного солнечного диска. Такое затмение называют кольцеобразным.

Иногда оба вида затмения сочетаются. В таких случаях затмение начинается и заканчивается как кольцеобразное, а в середине протекает как полное. Это довольно редкое явление: в этом столетии гибридных затмений всего семь, однако два из них мы уже наблюдали — в апреле 2005 года и в ноябре 2013-го.

Для Украины гибридное затмение-2023 затронет тему контактов, связей и переговоров, объясняет Анастасия Макарова.

Анастасия Макарова

17 мая: покрытие Юпитера Луной

Это редкое явление, когда Луна с точки зрения земного наблюдателя проходит перед Юпитером.

"Яркая планета исчезнет за практически невидимым лунным диском и через час снова появится в небе. В этом году это уникальное событие можно будет увидеть в небе над Европой и Америкой. Для Украины оно провозвещает укрепление связей с партнерами и усиление международной поддержки", — говорит астролог.

27 августа: противостояние Сатурна

Раз в год Земля оказывается между Сатурном и Солнцем. Такое расположение называется противостоянием: планета занимает на небе положение, противоположное Солнцу, и когда Солнце садится на западе, Сатурн восходит на востоке. В этом году это явление можно будет наблюдать 27 августа.

"Для Украины противостояние Сатурна в 2023 году — это очень сложный аспект, затрудняющий финансовую помощь и ставящий под угрозу выполнение обещаний партнерами", — предупредила Анастасия Макарова.

31 августа: суперлуние — самая большая полная Луна в 2023 году

В этот день полная Луна подойдет на минимальное расстояние к Земле, и мы увидим самое большое и яркое полнолуние этого года. Такое явление называют суперлунием, или Голубой Луной.

Украине суперлуние-2023 сулит неожиданные интересные идеи от партнеров, говорит астролог.

14 октября: кольцеобразное солнечное затмение

Еще одно солнечное затмение этого года в октябре можно будет увидеть на территории Северной и Южной Америк.

"Это затмение будет очень значимым для этих регионов. Для каждой страны этой части света оно сыграет свою роль — в зависимости от гороскопа государства", — отмечает астролог.

Ретроградный Юпитер

В целом вплоть до конца года 31 декабря 2023 года будет продолжаться ретроградное движение Юпитера, которое началось в 2022 году.

"Это говорит о возврате определенных социальных событий, проработке проектов, в том числе политических моментов", — объяснила Анастасия Макарова.

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