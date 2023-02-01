Можемо втратити частину теріторій - астролог

Зірки прогнозують український контрнаступ на сході

Росія зосередить майже всі свої зусилля на наступі на сході України. Про це попередила в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE відома українська астрологиня Анастасія Макарова.

"Є велика імовірність, що ми втратимо частину територій на сході, але зможемо їх повернути найближчим часом. Росія кине майже всі сили на цей наступ, і він буде дуже жорстким. Але після цього Україна піде у контрнаступ на сході. Зараз ми ще не бачимо всієї кульмінації, але вона буде вже скоро", — сказала Макарова.

Анастасія Макарова

За словами астрологині, поки що вона не бачить повного повернення Донбасу до України.

"Така тенденція є тільки за участі наших партнерів. Також хочу зауважити, що ці території будуть епіцентром бойових дій, тому, на жаль, можлива велика кількість жертв серед мирного населення, яке досі там залишається", — попередила вона.

Допомога від партнерів та вступ до ЄС

Як зазначає астрологиня, на початку лютого бойові дії відбуватимуться паралельно з дуже напруженими переговорами.

"Ця тенденція збережеться до кінця місяця. Для керівництва України це буде дуже складний період. З одного боку, партнери надаватимуть нам допомогу, з іншого — це відбуватиметься не зовсім так, як ми хочемо, і не так швидко", — сказала Анастасія Макарова.

Згідно з її прогнозом, до 15 лютого влада ухвалить рішення, які будуть дуже важливими для українського народу.

"Ці рішення будуть пов’язані з фінансами, але загалом ця тема буде дуже напруженою. Таке відчуття, що партнери нададуть нам нову допомогу, але поставлять дуже жорсткі умови для України. Так, Захід нам допомагатиме, але він також переслідує власні інтереси, і нашим громадянам має бути зрозуміло, що нам буде потрібно віддавати борги. Я дуже сподіваюсь, що ця тема не буде пов’язана із земельними питаннями", — зазначила астрологиня.

За її словами, наші західні партнери не зацікавлені в повній ізоляції рф, оскільки росія досі розглядається важливий партнер. Водночас Захід зацікавлений в інтеграції України до Євросоюзу, тому є велика ймовірність, що Україна вступить до ЄС до кінця 2024 року.

Нагадаємо, раніше Анастасія Макарова спрогнозувала, хто може прийти на заміну путіну та якій місяць цього року стане фатальним для росії.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook