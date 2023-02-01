Можем потерять часть территорий - астролог

Звезды прогнозируют украинское контрнаступление на востоке

Россия сосредоточит почти все свои усилия на наступлении на востоке Украины. Об этом предупредила в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

"Есть большая вероятность, что мы потеряем часть территорий на востоке, но сможем их вернуть в ближайшее время. Россия бросит почти все силы на это наступление, и оно будет очень жестким. Но после этого Украина пойдет в контрнаступление на востоке. Сейчас мы еще не видим". всей кульминации, но она будет уже скоро", — сказала Макарова.

Анастасия Макарова

По словам астролога, пока что она не видит полного возвращения Донбасса в Украину.

"Такая тенденция есть только при участии наших партнеров. Также хочу отметить, что эти территории будут эпицентром боевых действий, поэтому, к сожалению, возможно большое количество жертв среди мирного населения, которое до сих пор там остается", — предупредила она.

Помощь от партнеров и вступление в ЕС

Как отмечает астролог, в начале февраля боевые действия будут проходить параллельно с очень напряженными переговорами.

"Эта тенденция сохранится до конца месяца. Для руководства Украины это будет очень сложный период. С одной стороны, партнеры будут оказывать нам помощь, с другой — это будет происходить не совсем так, как мы хотим, и не так быстро", — сказала Анастасия Макарова.

Согласно ее прогнозу, до 15 февраля власти примут решения, которые будут очень важны для украинского народа.

"Эти решения будут связаны с финансами, но в целом эта тема будет очень напряженной. Такое ощущение, что партнеры предоставят нам новую помощь, но поставят очень жесткие условия для Украины. Да, Запад нам будет помогать, но он также преследует собственные интересы, и нашим гражданам должно быть понятно, что нам придется отдавать долги. Я очень надеюсь, что эта тема не будет связана с земельными вопросами", — отметила астролог.

По ее словам, наши западные партнеры не заинтересованы в полной изоляции рф, поскольку россия до сих пор рассматривается важный партнер. В то же время, Запад заинтересован в интеграции Украины в Евросоюз, поэтому велика вероятность, что Украина вступит в ЕС до конца 2024 года.

Напомним, ранее Анастасия Макарова спрогнозировала, кто может прийти на замену путину и какой месяц этого года станет роковым для россии.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook