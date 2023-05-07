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Каким будет урожай в Украине в этом году: прогноз астролога

7 мая 2023 06:40
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин
Будет ли урожай в этом году - астролог дала прогноз
Овощи в этом году обещают уродиться хорошо. Фото: gpointstudio/Freepik
vasylyshyn.jpg - Мирослав Василишин

Украинцы, которые хотят что-нибудь вырастить на своем участке в этом году, могут смело рассчитывать на хороший урожай. Такой прогноз дала в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE известный украинский астролог Анастасия Макарова.

"В целом, урожай в этом году будет богатый. Этому будет способствовать погода и даже некоторые погодные аномалии", — сказала она.

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Как отмечает астролог, в натальной карте Украины, четвертый дом, связанный с землей, недрами и полезными ископаемыми, находится в знаке Тельца.

"Это плодородие и богатство земли", — объяснила Анастасия Макарова.

Урожай и война

К сожалению, значительная часть плодородных земель сейчас находится под оккупацией, и в этом году украинцы вряд ли что-то смогут там выращивать. Согласно прогнозу астролога, такая ситуация продлится по меньшей мере до конца 2024 года.

"Дело не столько в освобождении территории, сколько в очистке ее от военного мусора и восстановления ее пригодности для посевов. Астрологически ситуация такова: по четвертому дому — дому Земли — у нас сейчас проходит Уран, который в одном из своих значений символизирует неустойчивое положение относительно территории", — сказала Макарова.

Однако с другой стороны в конце весны и на протяжении лета в четвертом доме будет благоприятный аспект группы планет, который даст украинцам богатый урожай даже несмотря на отнятые территории, утверждает астролог.

"В любом случае, я советую нашим соотечественникам не забывать об огородах еще и потому, что в недалеком будущем крайне вероятен скачок инфляции и резкое подорожание продуктов", — предупредила Анастасия Макарова.

Напомним, ранее астролог дала подробный прогноз возможных обстрелов территории Украины в мае.

Также Анастасия Макарова рассказала об основных астрологических событиях, которые нас ждут в этом году, и их влиянии на судьбу нашей страны.

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