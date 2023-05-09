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Де краще посадити малину: місце, яке допоможе отримати щедрий врожай

9 травня 2023 15:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Де слід посадити малину – садівники назвали ідеальне місце
Місце для вирощування малини для щедрого врожаю. Фото: google.com
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Досвідчені садівники розповіли про те, де слід садити малину, щоб вона дала гарний та щедрий врожай. За їхніми словами, це залежить від того, яке місце буде обрано для посадки, тому важливо знати, де краще цим зайнятися для отримання багатого врожаю.

Про це повідомляє портал "RHS"

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Те, наскільки щедрим вийде врожай популярної сезонної ягоди, залежить від ряду факторів. Зокрема, це залежить від того, де господарі захочуть садити малину. Наприклад, якщо малиновий чагарник росте на місці, яке для нього не підходить, то врожай ягід навряд чи буде щедрим.

Але якщо умови, які були створені для вирощування малини, є оптимальними для неї, то й врожай вийде багатим та щедрим. Тому важливо обрати місце на ділянці, де посадити малину, щоб потім зібрати багатий врожай цієї ягоди.

Малина
Щедрий врожай малини на городі. Фото: Pexels

Яке місце потрібно обрати для вирощування малини?

Важливо, насамперед, знати, що малину не слід садити там, де минулого сезону були інші ягоди. Потрібно почекати, щонайменше, чотири роки з моменту збирання останнього врожаю. Садівники не радять ігнорувати ці правила.

Ідеальним місцем для вирощування популярної сезонної ягоди стане ділянка, на якій раніше були посаджені овочі. Якщо рослина буде посаджена після того, як на цій ділянці була вирощена квасоля, горох, цибуля, часник або кабачки, господарі зможуть зібрати рясний врожай малини.

Выращивание малины
Ідеальне місце для вирощування малини. Фото: Pixabay

Тому дуже важливо обрати ділянку на своєму городі, де ця рослина "приживиться" та дасть щедрий врожай.

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