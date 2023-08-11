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Вы всю жизнь ошибались! Как правильно мыть волосы, чтобы не испортить их

11 августа 2023 21:17
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Как правильно мыть волосы – можно ли это делать каждый день
Молодая женщина, которая моет волосы в душе. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Волосы — это, пожалуй, первое, на что окружающие обращают внимание, поэтому за ними нужно ухаживать так, чтобы не навредить. Чтобы волосы были красивыми и шелковистыми, нужно понимать, можно ли их мыть каждый день, как правильно это делать и как справиться со склонными к жирности волосами.

Об этом сообщает Hindustan Times.

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Можно ли ежедневно мыть голову?

Эксперты утверждают, что мыть волосы нужно с учетом уровня их загрязнения и типа кожи головы. Например, если у человека вьющиеся волосы, которые могут быстро загрязняться, их можно мыть каждый день.

Молодая девушка с кудрявыми волосами
Молодая девушка с вьющимися волосами, которые можно мыть каждый день. Фото: Freepik

Специалисты утверждают, что ежедневная мойка головы возможна, но для этого нужно выбрать специальный шампунь, которым можно ежедневно пользоваться. Следует понимать, что волосы мыть нужно только при необходимости, глядя на их внешнее состояние.

Как правильно мыть волосы?

Прежде всего, нужно помнить, что сначала нужно шампунем убрать загрязнение волос, а затем им почистить кожу головы. При этом на всю длину наносить шампунь не нужно, делать это следует только на корнях.

Женщина, которая моет волосы вниз головой.
Женщина, которая моет волосы вниз головой. Фото: Pinterest

При нанесении шампуня нужно его намылить только на коже головы, а именно волосы омывать пенкой.

Следует понимать, что мыть волосы нужно вниз головой, чтобы не навредить им и качественно вымыть затылок с краевыми зонами роста волос. Шампунь нужно выбирать с учетом типа кожи, а расчесывать волосы следует перед тем, как их мыть, а не после.

Молодая девушка, которая расчесывает волосы перед зеркалом.
Молодая девушка, которая расчесывает волосы перед зеркалом. Фото: Freepik

Что делать при склонности к быстрому загрязнению?

Если волосы склонны к быстрому загрязнению, нужно:

  • мыть их только тогда, когда это необходимо;
  • наносить масла, маски и кондиционеры для волос;
  • использовать термозащиту при сушке;
  • записываться к врачу-трехологу.

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