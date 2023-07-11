Як прибрати мішки під очима

Дівчина тримає повіки. Фото: Freepik

Мішки під очима часто турбують людей, які не висипаються. Але є також інші причини, які впливають на набряклість. Є кілька порад, які допоможуть досягти свіжого вигляду з ранку.

1. Використовуйте холодний компрес

Мішки під очима виникають через набряклість, коли судини розширені. Накладіть холодний компрес на кілька хвилин, це допоможе звузити судини та знизить набряклість.

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Дівчина з компресом під очима. Фото: Freepik

Також можна прикласти до області під очима холодні ложки. Їх необхідно додати, поки метал не нагріється.

2. Чайні пакетики

Оскільки і чорний, і зелений чай містять кофеїн, це допоможе покращити кровообіг.

Дівчина тримається за око. Фото: Freepik

Найкраще заварити чайні пакетики, а потім покласти в холодильник, такий компрес із чайних пакетів необхідно покласти на область під очима на 15-20 хвилин.

3. Безрецептурний крем від геморою

Експерти Школи медицини Джонса Хопкінса рекомендують крем від геморою, оскільки він здатний швидко звузити судини, таким чином знижуючи набряклість.

Дівчина з кремом під очима. Фото: Freepik

Але варто бути обережними, якщо ви відчуєте печіння, потрібно відмовитися від цього способу і змити крем.

4. Патчі під очі

Для того щоб патчі для очей були найбільш ефективними, їх необхідно зберігати в холодильнику.

Патчі для очей. Фото: Freepik

Після того, як ви скористалися патчами, нанесіть на шкіру навколо очей зволожуючий крем, оскільки деякі патчі здатні пересушувати ніжну шкіру. Також експерти радять наносити доглядові засоби не на мішки під очима, а лише на їхні межі.

Рекомендації, як спати, щоб не уникнути набряклості під очима

Дівчина приклала до обличчя ватяний диск. Фото: Freepik

1. Спати, підвівши голову

Якщо ви не спатимете обличчям у подушку, а спробуйте спати в такому положенні, щоб голова була трохи піднята, це допоможе знизити набряклість. Таким чином, рідина не буде накопичуватися в області під очима.

2. Не їжте перед сном солону їжу

Оскільки солона їжа викликає спрагу і паралельно затримує рідину в організмі, це загрожує тим, що прокинувшись ви спостерігатимете сильну набряклість під очима.

Якщо вранці вас турбують мішки під очима саме з цієї причини, всі перелічені вище можуть не допомогти. У такому разі краще випити кілька склянок води та відмовитись від кави. Таким чином ви швидше стабілізуєте баланс рідини в організмі і набряклість під очима поменшає.

3. Виникнення алергії

Якщо набряклість під очима вас почала турбувати різко, при цьому вранці ви відчуваєте легку закладеність носа, це може бути симптомами алергії. Алергія може бути на рослини, комах або пил. У такому разі краще звернутися до лікаря.

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