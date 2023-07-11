Как убрать мешки под глазами

Девушка держит веки. Фото: Freepik

Мешки под глазами часто беспокоят тех людей, которые не высыпаются. Но есть также другие причины, которые влияют на отечность. Есть несколько советов, которые помогут приобрести свежий вид с утра.

1. Используйте холодный компресс

Мешки под глазами возникают из-за отечности, когда сосуды расширены. Наложите холодный компресс на несколько минут, это поможет сузить сосуды и снизит отечность.

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Девушка с компрессом под глазами. Фото: Freepik

Также можно приложить в область под глазами холодные ложки. Их необходимо приложить, пока металл не нагреется.

2. Чайные пакетики

Поскольку и черный, и зеленый чай содержат кофеин, это поможет улучшить кровообращение.

Девушка держится за глаз. Фото: Freepik

Лучше всего заварить чайные пакетики, а затем положить их в холодильник, такой компресс из чайных пакетов необходимо положить на область под глазами на 15-20 минут.

3. Безрецептурный крем от геморроя

Эксперты Школы медицины Джонса Хопкинса рекомендуют крем от гемороя, поскольку он способен быстро сузить сосуды, таким образом снижая отечность.

Девушка с кремом под глазами. Фото: Freepik

Но стоит быть осторожными, если вы почувствуете жжение, необходимо отказаться от этого метода и смыть крем.

4. Патчи под глаза

Для того, чтобы патчи для глаз были наиболее эффективными, их необходимо хранить в холодильнике.

Патчи для глаз. Фото: Freepik

После того, как вы воспользовались патчами, нанесите на кожу вокруг глаз увлажняющий крем, поскольку некоторые патчи способны пересушивать нежную кожу. Также эксперты советуют наносить уходовые средства не на мешки под глазами, а только на их границы.

Рекомендации, как спать, чтобы не избежать отечности под глазами

Девушка приложила к лицу ватный диск. Фото: Freepik

1. Спать, приподняв голову

Если вы не будете спать лицом в подушку, а попытайтесь спать в таком положении, чтобы голова была слегка приподнята, это поможет снизить отечность. Таким образом жидкость не будет скапливаться в области под глазами.

2. Не ешьте перед сном соленую еду

Поскольку соленая еда вызывает жажду и параллельно задерживает жидкость в организме, это чревато тем, что проснувшись вы будете наблюдать сильную отечность под глазами.

Если утром вас беспокоят мешки под глазами именно по этой причине, все вышеперечисленные могут не помочь. В таком случае лучше выпить несколько стаканов воды и отказаться от кофе. Таким образом вы быстрее стабилизируете баланс жидкости в организме и отечность под глазами станет меньше.

3. Возникновение аллергии

Если отечность под глазами вас начала беспокоить резко, при этом утром вы чувствуете легкую заложенность носа, это может быть симптомами аллергии. Аллергия может быть на растения, насекомых или пыль. В таком случае лучше обратиться к врачу.

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