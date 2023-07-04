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ТОП-5 найшкідливіших звичок для шкіри обличчя

4 липня 2023 11:26
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як покращити колір обличчя
Дівчина з рудим волоссям. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Є звички, які згубно впливають на красу нашої шкіри. Дерматолог пояснила чому у людей із цими звичками не буває здорової шкіри, особливо після 30 років.

Про це повідомила дерматологиня, косметологиня Марія Федчук.

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1. Пізно лягати спати

Здорова шкіра — це пружна шкіра. Вночі нашу шкіру "будує будівельник", будівельник - це гормон росту людини, який виділяється у нас вночі, з 23:00 до 01:00. У цей час важливо бути в стані глибокого сну. Дуже важливо о 22:00-22:30 лягати спати.

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Дівчина спить. Фото: Freepik

2. Вживання цукру

Цукор для нашої шкіри робить найнеприємніше - запалення. Чим вищий рівень цукру в крові, тим вищі процеси запалення в організмі. Коли ми багато їмо цукру наш організм стає запаленим. З'являються нерівності на шкірі, проблеми із суглобами.

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Дівчина тримає торт. Фото: Freepik

3. Коров'яче молоко

Звичайний цукор піднімає інсулін, молоко має ще вище інсуліновий індекс, ніж звичайний цукор. Молоко тримає запалення в організмі ще довше.

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Дівчина п'є молоко. Фото: Freepik

Європейська академія дерматології та венерології повідомила, що 30-річне дослідження показало, що 100% поява вугрових висипів на поверхні шкіри, причина – молоко. Молоко є бустером і активатором процесів запалення в організмі.

4. Куріння

Щоразу викурюючи сигарету, ми в свій організм втягуємо величезну кількість вільних радикалів.

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Дівчина закурює цигарку. Фото: Freepik

Кожен вільний радикал дуже вражає весь організм. Це запуск великої кількості наших радикалів.

5. Критика

Коли ми критикуємо себе, а потім інших, у цей момент ви відчуваєте стан дисбалансу. Ви не повірите, наскільки проста практика подяки може трансформувати вас і вашу шкіру.

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Дівчина дивиться в дзеркало. Фото: Freepik

Критика спотворює ваше відчуття себе, а коли ви не відчуваєте себе, красивої та здорової шкіри бути не може.

Раніше ми писали про головні помилки при лікуванні сонячних опіків.

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