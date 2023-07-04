Як покращити колір обличчя

ТОП-5 найшкідливіших звичок для шкіри обличчя
Є звички, які згубно впливають на красу нашої шкіри. Дерматолог пояснила чому у людей із цими звичками не буває здорової шкіри, особливо після 30 років.
Про це повідомила дерматологиня, косметологиня Марія Федчук.
1. Пізно лягати спати
Здорова шкіра — це пружна шкіра. Вночі нашу шкіру "будує будівельник", будівельник - це гормон росту людини, який виділяється у нас вночі, з 23:00 до 01:00. У цей час важливо бути в стані глибокого сну. Дуже важливо о 22:00-22:30 лягати спати.
2. Вживання цукру
Цукор для нашої шкіри робить найнеприємніше - запалення. Чим вищий рівень цукру в крові, тим вищі процеси запалення в організмі. Коли ми багато їмо цукру наш організм стає запаленим. З'являються нерівності на шкірі, проблеми із суглобами.
3. Коров'яче молоко
Звичайний цукор піднімає інсулін, молоко має ще вище інсуліновий індекс, ніж звичайний цукор. Молоко тримає запалення в організмі ще довше.
Європейська академія дерматології та венерології повідомила, що 30-річне дослідження показало, що 100% поява вугрових висипів на поверхні шкіри, причина – молоко. Молоко є бустером і активатором процесів запалення в організмі.
4. Куріння
Щоразу викурюючи сигарету, ми в свій організм втягуємо величезну кількість вільних радикалів.
Кожен вільний радикал дуже вражає весь організм. Це запуск великої кількості наших радикалів.
5. Критика
Коли ми критикуємо себе, а потім інших, у цей момент ви відчуваєте стан дисбалансу. Ви не повірите, наскільки проста практика подяки може трансформувати вас і вашу шкіру.
Критика спотворює ваше відчуття себе, а коли ви не відчуваєте себе, красивої та здорової шкіри бути не може.
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