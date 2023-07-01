Як швидко вилікувати сонячні опіки

Людина засмагає на пляжі. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У період літнього сезону дуже непросто сховатися від сонячних променів. Всі ми знаємо, що сонце є природним антидепресантом і допомагає синтезувати вітамін D. Однак безперервне перебування під сонцем може бути небезпечним навіть для мешканців міст.

Про це повідомила сімейна лікарка Владислава Бондаренко.

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Жінка на березі моря. Фото: Freepik

Які симптоми сонячних опіків:

болючість та набряклість шкіри;

почервоніння після 2-3 годин перебування на сонці;

головний біль;

нудота;

озноб;

підвищення температури тіла.

Чого не можна робити при сонячних опіках ?

Дівчина засмагає. Фото: Freepik

Молочні продукти

Змащувати шкіру сметаною, кефіром та іншими кисломолочними продуктами не можна. Молочна продукція містить жир, який утворює на шкірі щільну плівку, посилюючи опік на шкірі, а також підвищує ризик бактеріальної інфекції.

Спиртовмісні засоби

Також не можна використовувати спиртовмісні засоби (духи, одеколон, і т.д.) або мило, оскільки вони викликають ще більшу сухість та зневоднення шкіри.

Використанні льоду

Не можна прикладати кригу на місце опіку. Занадто низька температура викликає обмороження, тим самим ускладнюючи травму.

Не розкривати пухирці

Не можна розкривати пухирі, якщо вони з'явилися, збільшуючи ризик інфікування.

Використання народних методів з "огороду"

Не можна використовувати настоянки трав та чаї, свіжі фрукти та овочі. Вони можуть спровокувати розвиток алергічного дерматиту.

Нанесення крему. Фото: Freepik

Як лікувати сонячні опіки:

охолоджуйте опік м'якою марлею, змоченою у прохолодній воді. Не тріть і не прикладайте з силою. Просто вільно покладіть на уражену ділянку і через 10-15 хвилин повторіть процедуру;

використовуйте препарати на основі Декспантенолу. Вони прискорять відновлення шкіри;

якщо ви відчуваєте головний біль, підвищення температури, біль на місці опіку — жарознижуючі препарати;

при появі сверблячки та набряклості — антигістамінний препарат;

пийте більше води для запобігання зневодненню організму;

носіть вільний одяг із натуральних тканин, щоб уникнути додаткового тертя та травмування шкіри;

Дівчина на пляжі. Фото: Freepik

"Найголовніше пам'ятайте, що зараз модно мати не бронзову засмагу, а здорову та чисту шкіру. І найкраще, що можна зробити для себе — це скоротити перебування на сонці в обідній час, використовувати spf-захист і не забувати про головний убір та сонцезахисні окуляри", — резюмувала лікарка.

Важливо швидко зняти неприємні симптоми та допомогти шкірі якнайшвидше відновитись. Раніше ми писали про дієві способи від дерматолога при опіках на сонці.