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Главные ошибки при лечении солнечных ожогов

1 июля 2023 06:44
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Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Як швидко вилікувати сонячні опіки
Человек загорает на пляже. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

В период летнего сезона очень непросто укрыться от солнечных лучей. Все мы знаем, что солнце является естественным антидепрессантом и помогает синтезировать витамин D. Однако непрерывное пребывание под солнцем может оказаться опасным даже для жителей городов.

Об этом сообщила семейный врач Владислава Бондаренко.

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Женщина на берегу моря. Фото: Freepik

Какие симптомы солнечных ожогов:

  • болезненность и отечность кожи;
  • покраснение после 2-3 часов пребывания на солнце;
  • головная боль;
  • тошнота;
  • озноб;
  • повышение температуры тела

Чего нельзя делать при солнечных ожогах?

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Девушка загорает. Фото: Freepik

Молочные продукты

Смазывать кожу сметаной, кефиром и другими кисломолочными продуктами нельзя. Молочная продукция содержит жир, который образует плотную пленку на коже, усиливая ожог на коже, а также повышает риск бактериальной инфекции.

Спиртосодержащие средства

Также нельзя использовать спиртосодержащие средства (духи, одеколон и т.д.) или мыло, поскольку они вызывают еще большую сухость и обезвоживание кожи.

Использование льда

Нельзя прикладывать лед на место ожога. Слишком низкая температура вызывает обморожение, тем самым затрудняя травму.

Не раскрывать пузырьки

Нельзя вскрывать волдыри, если они появились, увеличивая риск инфицирования.

Использование народных методов из "огорода"

Нельзя использовать настойки трав и чая, свежие фрукты и овощи. Они могут спровоцировать развитие аллергического дерматита.

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Нанесение крема. Фото: Freepik

Как лечить солнечные ожоги:

  • охлаждайте ожог мягкой марлей, смоченной в прохладной воде. Не нужно тереть и не прикладывайте с силой. Просто свободно уложите на пораженный участок и через 10-15 минут повторите процедуру;
  • используйте препараты на основе декспантенол. Они ускорят восстановление кожи;
  • если вы чувствуете головную боль, повышение температуры, боль на месте ожога – жаропонижающие препараты;
  • при появлении зуда и отечности – антигистаминный препарат;
  • пейте больше воды для предотвращения обезвоживания организма;
  • носите свободную одежду из натуральных тканей, чтобы избежать дополнительного трения и травмирования кожи;
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Девушка на пляже. Фото: Freepik

"Самое главное помните, что сейчас модно иметь не бронзовый загар, а здоровую и чистую кожу. И лучшее, что можно сделать для себя - это сократить пребывание на солнце в обеденное время, использовать spf-защиту и не забывать о головном уборе и солнцезащитных очки", — резюмировала врач.

Важно быстро снять неприятные симптомы и помочь коже как можно быстрее восстановиться. Раньше мы писали о действенных способах от дерматолога при ожогах на солнце.

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