Как улучшить цвет лица

ТОП-5 самых вредных привычек для кожи лица
Есть привычки, которые пагубно влияют на красоту нашей кожи. Дерматолог объяснила почему у людей с этими привычками не бывает здоровой кожи, особенно после 30 лет.
Об этом сообщила дерматолог, косметолог Мария Федчук.
1. Поздно ложиться спать
Здоровая кожа — это упругая кожа. Ночью нашу кожу "строит строитель", строитель — это гормон роста человека, который выделяется у нас ночью, с 23:00 до 01:00. В этом время уже важно быть в состоянии глубокого сна. Очень важно в 22:00-22:30 ложиться спать.
2. Употребление сахара
Сахар для нашей кожи делает самое неприятное — воспаление. Чем выше уровень сахара в крови, тем выше процессы воспаления в организме. Когда мы много едим сахара наш организм становится воспаленным. Появляются неровности на коже, проблемы с суставами.
3. Коровье молоко
Обычный сахар поднимает инсулин, молоко имеет еще выше инсулиновый индекс, чем обычный сахар. Молоко держит воспаление в организме еще дольше.
Европейская академия дерматологии и венерологии сообщила, что 30-летнее исследование показало, что 100% появление угревых высыпаний на поверхности кожи, причина — молоко. Молоко — является бустером и активатором процессов воспаления в организме.
4. Курение
Каждый раз выкуривая сигарету мы в свой организм втягиваем огромное количество свободных радикалов.
Каждый свободный радикал очень сильно поражает весь организм. Это запуск серьезного количества наших радикалов.
5. Критика
Когда мы критикуем себя, а потом других, в этот момент вы ощущаете состояние дисбаланса. Вы не поверите насколько простая практика благодарности может трансформировать вас и вашу кожу.
Критика повреждает ваше ощущение себя, а когда вы не ощущаете себя, красивой и здоровой кожи быть не может.
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