Как улучшить цвет лица

Девушка с рыжими волосами. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Есть привычки, которые пагубно влияют на красоту нашей кожи. Дерматолог объяснила почему у людей с этими привычками не бывает здоровой кожи, особенно после 30 лет.

Об этом сообщила дерматолог, косметолог Мария Федчук.

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1. Поздно ложиться спать

Здоровая кожа — это упругая кожа. Ночью нашу кожу "строит строитель", строитель — это гормон роста человека, который выделяется у нас ночью, с 23:00 до 01:00. В этом время уже важно быть в состоянии глубокого сна. Очень важно в 22:00-22:30 ложиться спать.

Девушка спит. Фото: Freepik

2. Употребление сахара

Сахар для нашей кожи делает самое неприятное — воспаление. Чем выше уровень сахара в крови, тем выше процессы воспаления в организме. Когда мы много едим сахара наш организм становится воспаленным. Появляются неровности на коже, проблемы с суставами.

Девушка держит торт. Фото: Freepik

3. Коровье молоко

Обычный сахар поднимает инсулин, молоко имеет еще выше инсулиновый индекс, чем обычный сахар. Молоко держит воспаление в организме еще дольше.

Девушка пьет молоко. Фото: Freepik

Европейская академия дерматологии и венерологии сообщила, что 30-летнее исследование показало, что 100% появление угревых высыпаний на поверхности кожи, причина — молоко. Молоко — является бустером и активатором процессов воспаления в организме.

4. Курение

Каждый раз выкуривая сигарету мы в свой организм втягиваем огромное количество свободных радикалов.

Девушка закуривает сигарету. Фото: Freepik

Каждый свободный радикал очень сильно поражает весь организм. Это запуск серьезного количества наших радикалов.

5. Критика

Когда мы критикуем себя, а потом других, в этот момент вы ощущаете состояние дисбаланса. Вы не поверите насколько простая практика благодарности может трансформировать вас и вашу кожу.

Девушка смотрит в зеркало. Фото: Freepik

Критика повреждает ваше ощущение себя, а когда вы не ощущаете себя, красивой и здоровой кожи быть не может.

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