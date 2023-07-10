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Ці 3 продукти найшвидше прискорюють старіння

10 липня 2023 13:02
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як омолодити організм
Молода дівчина. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Наразі багато людей у пошуках секретів "вічної молодості", проте експерти зазначають, що найголовніше, це прибрати деякі звички та продукти з раціону. Такий метод збереже молодість надовго. 

Про це повідомила дієтологиня Ольга Безугла

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Anti-age і харчування 

"Anti age — сучасний термін із яким зазвичай пов’язують лише косметологічні процедури, проте чи можна уповільнити процес старіння з допомогою харчування? Так, споживання їжі, багатої на цукри, трансжири може вплинути на роботу внутрішніх органів, спричинити метаболічні порушення та виснажити запас вітамінів та мікроелементів", — повідомила лікарка. 

Що прискорює старіння?

Цукор

"Цукор викликає розвиток запалення та інсулінорезистентності, підвищує рівень цукру в крові, збільшує ризики метаболічного синдрому та інших супутніх захворювань. Тобто якщо омега-3 має протизапальний ефект, то цукор — запальний", — додала Ольга Безугла. 

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Ложка цукру. Фото: Freepik

Лікарка додає, що шкіра реагує на цукор. До молекул колагену приєднуються молекули глюкози і фруктози. Це називається процесом глікації, внаслідок чого колаген втрачає свої властивості робити шкіру пружною та еластичною.

Алкоголь

"Алкоголь порушує всмоктування поживних речовин з їжі, збільшує ризик ожиріння печінки, атеросклерозу, порушення обміну речовин.  Алкоголь — це джерело глюкози. А солодкий алкоголь — калорійна бомба і причина швидкого набору ваги", — пояснила лікарка. 

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Пляшки з вином. Фото: Freepik

Тож для збереження молодості та здоров’я максимально скоротіть, а краще взагалі відмовтеся від алкоголю. 

Трансжири

"Найшкідливіше у раціоні. Вони ховаються у тістечках, цукерках, плавлених сирках, кондитерських кремах, маргарині. Це антипоживна речовина, що збільшує рівень "поганого" холестерину, підвищує рівень хронічного запалення, сприяє розвитку серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу, порушує вуглеводний обмін та перешкоджає засвоєнню поживних речовин з їжі", — повідомила лікарка. 

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Шкідливий фастфуд. Фото: Freepik

Ольга Безугла також зазначила, що якщо основні чинники ідентифіковані з ними вже можна працювати, зміна раціону на збалансований варіант один із найбільш важливих складових, проте звичайно ж не забуваємо про здоровий сон, регулярну фізичну активність та профілактичні огляди. 

Раніше ми писали про ТОП-5 найшкідливіших звичок для шкіри обличчя.

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