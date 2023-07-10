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Эти 3 продукта быстрее всего ускоряют старение

10 июля 2023 13:02
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как омолодить организм
Молодая девушка. Фото: Freepik
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Сейчас многие в поисках секретов "вечной молодости", однако эксперты отмечают, что самое главное, это убрать некоторые привычки и продукты из рациона. Такой способ сохранит молодость.

Об этом сообщила диетология Ольга Безуглая.

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Anti-age и питание

"Anti age — современный термин с которым обычно связывают только косметологические процедуры, однако можно ли замедлить процесс старения с помощью питания? Да, потребление пищи, богатой сахаром, трансжиры может повлиять на работу внутренних органов, повлечь метаболические нарушения и истощить запас витаминов и микроэлементов" , - сообщила врач.

Что ускоряет старение?

Сахар

"Сахар вызывает развитие воспаления и инсулинорезистентности, повышает уровень сахара в крови, увеличивает риски метаболического синдрома и других сопутствующих заболеваний. То есть если омега-3 имеет противовоспалительный эффект, то сахар воспалительный", — добавила Ольга Безугла.

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Кровати сахара. Фото: Freepik

Врач добавляет, что кожа реагирует на сахар. К молекулам коллагена присоединяются молекулы глюкозы и фруктозы. Это называется процессом гликации, в результате чего коллаген теряет свои свойства делать кожу упругой и эластичной.

Алкоголь

"Алкоголь нарушает всасывание питательных веществ из пищи, увеличивает риск ожирения печени, атеросклероза, нарушение обмена веществ. Алкоголь - это источник глюкозы. А сладкий алкоголь  калорийная бомба и причина быстрого набора веса",  пояснила врач.

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Бутылки с вином. Фото: Freepik

Так что для сохранения молодости и здоровья максимально сократите, а лучше вообще откажитесь от алкоголя.

Трансжиры

"Вреднее всего в рационе. Они прячутся в пирожных, конфетах, плавленых сырках, кондитерских кремах, маргарине. Это антипитательное вещество, увеличивающее уровень "плохого" холестерина, повышает уровень хронического воспаления, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2- нарушает углеводный обмен и препятствует усвоению питательных веществ из пищи", — сообщила врач.

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Вредный фастфуд. Фото: Freepik

Ольга Безугла также отметила, что если основные факторы идентифицированы с ними уже можно работать, изменение рациона на сбалансированный вариант одна из наиболее важных составляющих, однако конечно же не забываем о здоровом сне, регулярной физической активности и профилактических осмотрах.

Раньше мы писали о ТОП-5 самых вредных привычек для кожи лица.

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